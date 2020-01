Violences à Kankan : le GOHA dénonce et condamne…

Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) a appris avec beaucoup de tristesse et d’indignation les agressions physiques et les pillages dont les commerçants présumés membres de l’UFGD ont été victimes ce jour 06 Janvier à Kankan.

Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) tient à témoigner sa compassion aux victimes de ces actes qui montrent une fois de plus que la sécurité des opérateurs économiques dépend du bord politique dont on relève.

Par ailleurs, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) rappelle que la liberté politique est consacrée dans la constitution guinéenne et doit être protégée par les autorités compétentes.

Par conséquent, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) exige des autorités, l’indemnisation des victimes de ces actes qui se sont produits sans que rien ne soit fait pour l’empêcher, comme si c’est elles qui en étaient des commanditaires. Cette indemnisation devant être étendue à toutes les victimes des différentes crises que le pays a connu.

Si cela n’est pas fait dans un bref délai, les commerçants se verront dans le droit d’engager des actions de désobéissance civique, notamment le non paiement des taxes.

En tout état de cause, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) tient les autorités administratives de Kankan responsables de ces actes car, protéger les citoyens et leurs biens relève de leurs missions régaliennes. Or, la carence de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission est une faute qui engage sa responsabilité.

Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) informe les autorités à tous les niveaux que si de tels actes se répètent, peu importe l’endroit, consigne sera donnée aux commerçants de ne pas s’acquitter de leurs taxes, en guise de réponse à l’indifférence des autorités face aux violences qu’ils subissent régulièrement.

Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) réitère son invite à l’endroit des commerçants de fermer tout commerce à partir du 13 janvier 2020 sur toute l’étendue du territoire, conformément aux consignes du FNDC afin d’apporter leur soutien aux actes de désobéissance civique.

Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) invite tous les citoyens à refuser que cette lutte légitime que nous menons ne soit considérée comme communautaire. Il s’agit d’une lutte de tous les guinéens afin de protéger notre pays contre les dérives dictatoriales d’un dirigeant qui n’a pas encore compris que « la voix du peuple c’est la voix de Dieu ». C’est pourquoi, chaque patriote doit y participer.

Ensemble, sauvons notre nation.

Que Dieu sauve la Guinée et les guinéens.

Conakry, le 06 janvier 2020

Le Président

Cherif Mohamed Abdallah