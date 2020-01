Pillages et actes de vandalisme à Kankan : les témoignages effarants des victimes…

KANKAN-Ce sont des témoignages effroyables et de images insoutenables ! Les attaques et autres actes de vandalisme enregistrés dans la journée de ce lundi 06 janvier ont laissé les victimes dénuées de tout ou presque. Des concessions et d’autres biens acquis après des décennies de dur labeur ont été pillés.

Pendant de cette journée de violences, des citoyens de plusieurs quartiers de la deuxième ville de Guinée ont été pris à partie par des hordes de vandales qui ont mis à sac plusieurs habitations privées et des magasins, a constaté Africaguinee.com.

« C’est au petit matin que j’ai quitté mon domicile pour me rendre au quartier Dalaako où j’officie en qualité de maitre coranique. Vers 08 heures et demi, nous avions reçu des informations venant du centre-ville que le syndicat des chauffeurs aurait regroupé un groupe de délinquants, qu’on appelle ‘’Cosmos’’ pour venir s’attaquer à nos domiciles et aux commerces nous appartenant. A notre grande surprise on aperçoit un bus et deux taxis remplis de personnes qui ont investi la ville de la périphérie jusqu’au centre-ville où ils ont procédé au pillage et au vandalisme. Dans le quartier qu’on appelle ‘’Air-Guinée’’, la casse a été plus ardue, armés de gourdins, de coupe-coupe et d’autres armes blanches, ces bandits ont blessé plusieurs citoyens », a relaté cet habitant de Kankan.

Pour cette dame qui demeure dans l’agglomération Hamdallaye-bordo, l’horreur était à son paroxysme. Jets de pierre, casse, injures grossières a été le ‘’cocktail’’ servi à cette autre famille.

‘’ Notre maison a essuyé plusieurs coups de cailloux, nos tôles, vitres et carreaux n’ont pas été épargné. Nous étions obligés de nous cloîtrer dans nos chambres avec nos enfants qui ont été sauvés des cailloux qui fusaient de toute part. Ils ont grimpé par-dessus la clôture pour s’introduire dans la cour. Nous avons eu la vie sauve grâce à un voisin qui leur a expliqué que la maison lui appartenait’’ a-t-elle narrée, la voix tremblotante.

Chez cet autre citoyen ouvrier, résident au quartier Missira, l’abattement est palpable. Notre interlocuteur au bout du fil explique comment il a assisté impuissant à l’acte de vandalisme dont il a été victime.

‘’ Ce sont des efforts de plusieurs décennies qui sont partis en vrille. Je n’ai pu que constater les dégâts. Il était 13 heures lorsqu’on m’a interpellé pour dire que ma maison a essuyé des salves de personnes déterminées. Ils ont tout emporté comme des postes téléviseurs à nos tapis de prières. Ce qui est regrettable, ceci s’est passé au vu et au su des forces de l’ordre qui n’ont pas daigné lever le petit doigt pour arrêter ce pillage. Nous avons même rencontré des gens qui tenaient nos objets et qui fuyaient dans les quartiers sans qu’on ne puisse rien faire. Ce que j’ai vu à Kankan aujourd’hui ne s’est jamais passé ici du commun des mortels’’ a raconté notre interlocuteur déconcerté.

Dossier à suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13