Guinée: Après les marches pacifiques, place à la "résistance" face à Alpha Condé

CONAKRY-La lutte des opposants au changement constitutionnel entre désormais dans sa vitesse de croisière.

Les adveraires du projet de nouvelle Constitution dont le président Alpha Condé est porteur, ont décidé de mettre fin aux manifestations pacifiques.

Dès le 13 janvier, le FNDC entre dans une logique de "résistance à l'opression". C'est du moins la quintessence d'un communiqué de ce mouvement qui vient de parvenir à notre rédaction.

"Le peuple de Guinée vient de réaffirmer, une fois de plus, son attachement aux principes de l’État de droit et de l’alternance démocratique en répondant massivement au mot d’ordre de manifestation lancé par le FNDC ce lundi 6 janvier 2020.

Aux cris de « Amoulanfé » et tout de rouge vêtue, c’est une véritable marée humaine qui a déferlé dans les rues de Conakry et de l’intérieur du pays pour exprimer son opposition viscérale au projet de nouvelle Constitution dont le seul objectif visé est le troisième mandat.

Le FNDC salue la mobilisation sans précédent du peuple de Guinée et son profond désir de prendre son destin en main, en résistant contre l’intimidation et la répression d’un pouvoir prêt à tout pour garantir la pérennité de son système de prédation.

Les propos du Président Alpha Condé appelant ses militants à l’affrontement au siège de son Parti le 24 mars 2019, pire, ceux indiquant dans les colonnes du journal le monde : « dans les autres pays où il y a de nouvelles Constitutions, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des morts, mais ils l’ont fait », sont révélateurs de son obsession macabre de se maintenir au pouvoir, qu’importe le prix à payer, fusse-t-il humain ou matériel.

Sinon, comment expliquer son obstination à faire adopter une nouvelle Constitution en l’annonçant solennellement dans son adresse à la Nation et son discours de nouvel an, malgré les multiples avertissements lancés à son endroit par le peuple souverain de Guinée ?

Le FNDC condamne énergiquement les attaques perpétrées contre le siège de l’UFDG à Kankan ainsi que les actes de vandalisme enregistrés dans les magasins et boutiques des militants de ce Parti. De tels agissements participent de la stratégie classique de division du pouvoir, laquelle sera mise en échec grâce à notre intelligence collective et au vivre-ensemble.

Le FNDC se réjouit de constater la confiance, la maturité et la détermination du peuple dans sa lutte pour la préservation de ses acquis démocratiques contre un régime dont l’arrogance et l’indifférence conduiront nécessairement à sa perte.

Le FNDC a une pensée émue et profonde pour tous les compagnons de lutte tombés sous les balles des forces de l’ordre et de sécurité qui n’ont pas pu vivre le passage de l’année 2019 à 2020. Leur souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires et nous fortifiera dans notre lutte.

Puisse cette nouvelle année être celle de la délivrance et de la victoire du « AMOULANFE » grâce à la conjugaison de nos efforts et sacrifices collectifs.

Comme annoncé dans ses déclarations antérieures, le FNDC a décidé de lancer des manifestations ininterrompues sur toute l’étendue du territoire, à partir du 13 janvier 2020 jusqu’à ce que Monsieur Alpha Condé et son clan renoncent à leur projet funeste de troisième mandat.

Pour ce faire, le FNDC en appelle à la mobilisation générale de tout le peuple de Guinée pour résister à l’oppression, conformément à l’article 21 alinéa 4 de notre Constitution.

Ensemble unis et solidaires, Nous vaincrons.

Conakry, le 06 janvier 2020"