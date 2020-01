Mali: Les ressortissants en quête de solutions pour développer leur préfecture

CONAKRY-Les ressortissants de Mali, une préfecture enclavée située dans les contreforts du Foutah Djalon sont en quête de stratégies pour sortir leur localité de la pauvreté. Ce dimanche 5 janvier 2020, ils se sont réunis autour d’une formation sur le développement personnel et l’entreprenariat.

Organisée par le Front pour le Développement de Mali (FDM), cette formation se tient en prélude au forum que le FDM compte organiser à partir du 8 janvier 2020 à Mali. Les organisateurs de cette rencontre ont mis à profit cette initiative pour unir les ressortissants de cette Préfecture en vue de mieux développer leur localité. Plusieurs thèmes axés sur le développement personnel et l’entrepreneuriat jeune ont été abordés lors de cette formation.

Les attentes sont énormes vis-à-vis de ces jeunes qui ont pris part à cette formation. Avant d’énumérer les attentes du FDM à l’issue de cette formation, le secrétaire exécutif du Front pour le Développement de Mali qui présidé cette formation a détaillé l’objectif principal de cette initiative.

« L’objectif que nous nous sommes fixés c’est qu’après la formation, que ces jeunes puissent à leur tour démultiplier cette formation auprès d’autres ressortissants de leur sous-préfecture d’origine. Nous attendons de ces jeunes qu’ils acceptent de se retrouver en tant que ressortissants de Mali, qu’ils invitent prochainement au moins 10 jeunes de leur localité (sous-préfecture ou district) de venir suivre les formations qu’on compte organiser à l’avenir. Nous comptons monter des projets à Mali, on va chercher des financements, mais le plus important ce que tous les ressortissants de Mali qu’ils soient à Conakry ou à l’extérieur ou ceux qui sont à Mali qu’ils sachent qu’il y a désormais une structure qui parle au nom de Mali et qui est dynamique », a expliqué Alpha Ousmane Souaré.

Composée de 12 sous-préfectures plus la commune urbaine, la Préfecture de Mali est en manque toutes les infrastructures sociales de base : routes, électricité, centre de santé, infrastructures scolaires digne de nom. Les défis à surmonter sont certes énormes, mais les atouts sont là.

« Mali a un climat exceptionnel. Si on développe cet aspect-là, Mali peut se développer à travers le tourisme. Aussi Mali n’a pas des routes, pendant la dernière saison hivernale, le pont de M’bagou avait cédé et cela avait causé d’énormes difficultés aux citoyens de Mali. Cette année encore, nous avons peur que le plus grand pont qui relie Labé à Mali aussi cède, il s’agit du pont de Komba long environ 80 mètres qui a été construit pendant la période coloniale. Nous avons trouvé aussi que beaucoup de nos jeunes se sont lancés dans le secteur agricole. Donc, nous comptons également appuyer ces jeunes dans leurs projets », a ajouté Alpha Ousmane Souaré.

Les thèmes abordés lors de cette formation vont en droite ligne avec les maux dont souffrent les habitants de la Préfecture de Mali. Comme explique le formateur, Mamadou Saliou Souaré.

« Les thèmes qu’on a choisis ne sont pas forcément des thèmes qu’on apprend à l’école. Ces thèmes sont orientés dans le développement personnel et de l’entreprenariat ensuite épouser une culture entrepreneuriale. Nous avons choisi ces thèmes en fonction de l’actualité du terrain que nous voulons vraiment changer. Donc, je pense qu’à partir d’aujourd’hui les gens seront conscients que le développement ne passera pas par quelqu’un d’autre mais c’est nous qui allons développer notre Préfecture. Il faut que les gens acceptent de se souder, de mettre de côté les questions d’égos, de sortir de leurs zones de confort pour développer la Préfecture de Mali », a lancé Mamadou Saliou Souaré.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023