Alpha Condé : « Dans la nouvelle Constitution, nous avons prévu… »

KINDIA- Le Président Alpha Condé était l’hôte des populations de Kindia ce lundi 6 janvier 2020. Alors que ses opposants menacent d’accentuer la pression à partir du 13 janvier prochain, le locataire du Palais Sékoutoureya continue de venter les mérites de la nouvelle Constitution qu’il compte soumettre au peuple lors d’un référendum.

« Depuis mars, nous avons déjà lancé plus de 780 projets. Et chaque année ça sera la même chose. Aujourd’hui pour les populations les plus vulnérables, les jeunes, les femmes et les handicapés. Les handicapés constituent une force si on peut les aider. C’est pourquoi la nouvelle Constitution, nous avons prévu de protéger les femmes, les enfants et les handicapés afin que ce pays leur appartienne », a déclaré le Président Condé.

Ce lundi 6 janvier 2020, une manifestation a été organisée à Conakry par le Front National pour la Défense de la Constitution. Plusieurs villes de l’intérieur du pays ont également répondu à l’appel du FNDC.

Le locataire du Palais Sékoutoureya a profité de son meeting pour lancer des piques à l’endroit de ses opposants.

« Ils n’ont qu’à continuer à regarder derrière eux, nous on va de l’avant », a-t-il lancé.

Africaguinee.com