Teliano déballe tout:"Ma femme a administré deux paires de gifle à Elie..."

CONAKRY-Alors que l’artiste Elie Kamano poursuit son séjour en prison, Jean Marc Téliano vient de revenir sur les raisons des ennuis du reggae man à Gueckedou. Des heurts ont émaillé la fête du Makona qui rassemble chaque année des milliers de personnes. Ces accrochages ont valu à Elie Kamano une inculpation pour trouble à l’ordre publique. Jean Marc Teliano dont l’épouse est accusé d'avoir giflé la star du reggae guinéen fait des confidences.

AFRICAGUINEE.COM : Elie Kamano a accusé votre épouse de l’avoir giflé et d’être l’auteur des troubles qui ont eu lieu en marge de la fête du Makona ?

JEAN MARC TELIANO : J’ai toujours prôné la paix et la quiétude. Cela même quand j’étais dans l’opposition. Je suis pour l’accalmie. Ce qui est surprenant, ce sont les propos prémédités d’Elie sur le réseau Whatsapp. En quelque sorte, j’ai élevé Elie puisque sa mère a été ma secrétaire durant six années lorsque j’évoluais dans le privé en tant que chef d’entreprise. Malgré qu’il ait raté ses études, j’ai quand-même participé à son évolution. Depuis dix ans c’est ma femme qui organise cet évènement à Guéckédou (…). Pour cette année donc, les jeunes qui auparavant ne s’entendaient pas, ont pris conscience cette fois-ci pour être sur le même podium. La fête du Makona est une fête internationale où les 3 ministres de la culture des pays de la Guinée, du Libéria et de la Sierra-Leone se retrouvent chaque année. Je suis en train de me battre pour que ce lieu soit un site touristique. Allez-même savoir que la mère d’Elie Kamano, présidente d’une ONG est signataire de ce protocole de paix entre les enfants de Guéckédou. Mais la veille de l’évènement, il se proclame comme étant le libérateur de la ville comme si elle était en guerre. Selon lui, il a payé 500.000 GNF au président de la jeunesse pour l’autoriser à y faire son concert. Ce qui est d’ailleurs archi-faux, je vous enverrai aussi la lettre d’interdiction de la direction nationale des spectacles. De surcroit, il vient avec un petit nombre de voyous, une dizaine de personnes tout au plus (…), il monte sur le podium et dit qu’une étrangère ne peut pas venir réunir les fils de Guéckédou à sa place en tant que fils de ce terroir. Certes ma femme n’est pas guinéenne, mais selon la législation, avec les liens du mariage la personne devient à part entière guinéenne. Mais pour le cas de ma femme, pour ceux qui ne savent pas, elle est originaire de la préfecture de Mandiana mais qui est née à Bamako au Mali et y a grandit. Il n’y a pas de Diakité au Mali, tous ceux qui portent ce nom au Mali sont des guinéens. Devant ma propriété privée à Guéckédou, son groupe a érigé des barricades pour interdire le passage. Ma femme en bonne mère de famille s’est approché de lui et lui a demandé de les enlever pour permettre aux gens de passer. Dans les pourparlers, Elie se permet de prendre la canne qu’il a pour taper à l’épaule de mon épouse. Connaissant son tempérament elle a répliqué en lui administrant deux bonnes paires de gifle (…). Cela je le reconnais. Au lieu de la cérémonie aussi, il a fait un acte criminel pour faire brûler un feu où il y avait près de 300 véhicules garés. Vous savez cette plage est entourée d’une palmeraie avec des herbes. C’est pendant que les artistes étaient sur le podium que son groupe est allé procéder à cette forfaiture. Il brave l’autorité, de passage il caillasse le pare-brise du véhicule dans lequel était ma femme.

Pourtant aux dires d’Elie, qu’il a respecté les conseils du patriarche de Guéckédou et ne serait pas sorti ce jour ?

Ceci n’est pas vrai ! Il est bel et bien sorti (…). La preuve est qu’il est parti mettre un podium qui a été enlevé. Alors s’il n’est pas sorti, comment il y a eu une prise de bec entre mon épouse et lui ? Elie ne représente d’ailleurs rien à nos yeux (…). Moi je le considère d’ailleurs comme mon fils. Mais qu’il sache quand on veut prôner la paix chez soi on ne doit pas faire de tels agissements.

