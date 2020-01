Kindia: les opposants réservent une "mauvaise surprise" à Alpha Condé...

KINDIA-Le président Alpha Condé est attendu ce lundi 06 janvier 20 à Kindia, dans un climat de tension ! Et pour cause : la Coordination régionale du FNDC projette une manifestation dans la ville des agrumes en marge de cette visite présidentielle.

Les opposants au projet de nouvelle Constitution invitent l’ensemble des citoyens de Kindia à organiser des manifestations pacifiques généralisées dans les 33 quartiers et les 13 districts périphériques de la ville, à partir du 06 janvier 2020.

Rappelant sa détermination à « défendre les acquis démocratiques chèrement conquis par le vaillant Peuple de Guinée », le FNDC dénonce l’arrivée massive de personnes qui seraient venues d’ailleurs pour accueillir le président Alpha Condé ce lundi 06 janvier 2020 dans la commune urbaine de Kindia.

« Ces milliers de personnes inconnues viennent des autres Préfectures de la Basse Guinée. Elles sont hébergées à l’hôtel Dornerya où chacun a bénéficié d’un montant de 150.000 GNF pour les trois jours de séjour à Kindia. La Coordination Régionale du FNDC de Kindia prend à témoin la communauté nationale et internationale qu’elle ne cédera pas à la provocation et condamne avec vigueur cette attitude inacceptable et irresponsable des autorités dans notre commune », dénonce le coordinateur de l’antenne locale du FNDC ; Alsény Farinta Camara.

Affaire à suivre…

Africaguinee.com