Menaces de Madifing Diané : la cinglante réplique du FNDC-Labé…

CONAKRY- La coordination régionale du FNDC de Labé vient de répondre au gouverneur de la région administrative de Labé. Face aux accusations de Madinfing Diané qui a déclaré ce samedi 4 janvier 2020, que les responsables du Front national pour la défense de la Constitution seraient animés par des velléités déstabilisatrices dans sa région, Al Habib Bah le coordinateur régional du Front a eu une réaction ferme.

« Il peut donner les ordres qu’il veut. Ceux qui veulent déstabiliser ce pays sont ceux-là qui envisagent de donner un troisième mandat de trop au président de la République en procédant au changement de Constitution. Ces personnes ne peuvent pas nous donner des leçons de morale ou de bienséance », réagit Al Habib Bah.

Dans une déclaration faite aujourd’hui, le gouverneur de la région de Labé a indiqué qu’il dispose des renseignements à caractère insidieux. Il a averti que tout comportement visant à toucher les symboles de l’Etat ne sera pas toléré. « Ceux qui sont à l’origine du désordre sont déjà identifiés par nos services. J’endosse l’entière responsabilité des ordres donnés à mes unités de défense et de sécurité dans le cadre légal de leur mission et les engage sur ma foi d’officier général des unités de défense et de sécurité à ne faire aucune réserve de leur engagement » a menacé Madifing Diané.

Pour Al Habib Bah cette sortie du Gouverneur ne les surprend pas. Le coordinateur régional du FNDC prévient que malgré tout, ils sont sereins.

« Le Gouverneur peut donner ses ordres, ça ne va pas nous inquiéter. Nous estimons que c’est ce qu’il a toujours fait. Il ne peut pas nous intimider. Depuis sa nomination, on s’attendait à des menaces, des intimidations, de la terreur de sa part. Il vient de le confirmer aujourd’hui (…) mais rien ne va nous démobiliser, rien ne va nous déstabiliser ; nous sommes sereins », a-t-il dit.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 93 45 45