Madfing Diané menace : "Aucun comportement visant à déstabiliser la région…"

LABE-Le gouverneur de la région administrative de Labé au haussé le ton ce samedi 4 janvier 2020 ! Mading Diané qui dit détenir des renseignements à caractère insidieux prévient que tout comportement visant à toucher les symboles de l’Etat ne sera toléré.

« Il y a environs trois semaines que je reçois de mes services de renseignements, des renseignements à caractère insidieux et dangereux pour notre pays. Ces renseignements viennent d’être confirmés par lettre numéro 0010/FNDC/LABE du 31 décembre 2019 et également par des sous préfectures que des responsables de cette ONG apolitique sont en train de visiter pour déstabiliser la vie normale des populations dans notre région pour des questions de politique. Je tiens à vous rassurer que toutes les dispositions légales sont prises pour préserver la paix et l’unité nationale dans notre région », a martelé le gouverneur de la région administrative de Labé dans une déclaration qu’il a faite aujourd’hui.

Madifing Diané jure qu’aucun comportement visant à déstabiliser les symboles de l’Etat ne sera toléré. « Je vous prends à témoin, population de la région de Labé, car tout comportement visant à toucher les symboles de l’Etat ne sera toléré. Ils seront tenus pour responsable, ceux qui sont à l’origine du désordre et qui sont déjà identifiés par nos services. J’endosse l’entière responsabilité des ordres donnés à mes unités de défense et de sécurité dans le cadre légal de leur mission et les engage sur ma foi d’officier général des unités de défense et de sécurité à ne faire aucune réserve de leur engagement… levons-nous tous pour préserver la paix dans notre région », a-t-il lancé.

