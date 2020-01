L’ANIES organise une Caravane de l’Inclusion dans plusieurs préfectures de la Guinée et dans la zone spéciale de Conakry

Conakry, le 4 janvier 2020-Dans le cadre de la phase pilote de son déploiement sur le terrain, l’Agence Nationale d’Inclusion Économique et sociale (ANIES) va, du 6 au 15 janvier 2020, procéder aux lancements des activités d’identification (collecte des données économiques et sociales) des personnes en situation de pauvreté, dans cinq (5) préfectures de la Guinée. Ces lancements débuteront dans la ville de Kindia, le lundi 6 janvier 2020, avec le Président de la République, accompagné du Premier Ministre et d’une forte délégation constituée des membres du gouvernement, du cabinet de la Primature et de l’ANIES.

La caravane de l’inclusion se déroulera suivant le programme ci-après :

- lundi 6 janvier : étape de Kindia avec le Pr. de la République

- jeudi 9 janvier 2020, Kankan : départ Kankan avec le Premier ministre ;

- vendredi 10 janvier, Kankan : visites de courtoisie aux notabilités civiles et religieuses

- samedi 11 janvier 2020 : départ de la caravane de l’inclusion, avec le Premier ministre pour Kérouané (retour à Kankan le soir)

- dimanche 12 janvier 2020 : étape de Kouroussa ;

- dimanche 12 au soir : départ pour Dabola

- lundi 13 janvier 2020 : étape de Dabola ;

- mercredi 15 janvier 2020 : étape de Forécariah et retour de la mission à Conakry

- lundi 27 janvier 2020 : inauguration du local de l’ANIES par le Président de la République, avec, en particulier la visite du data center de l’ANIES et lancement à Conakry.

L’objectif général de cette caravane est de mieux informer les populations sur la collecte des données économiques et sociales (par l’Institut National de la Statistique) en cours et plus globalement sur les politiques que l’ANIES compte déployer dans le cadre du partage de la prospérité. En sus de ces lancements, l’ANIES procèdera à l’inauguration, par le Président de la République de son siège social, le 27 janvier 2020.

Pour une meilleure conduite des activités de collecte des données, l’Institut National de la Statistique (INS), partenaire de l’ANIES pour l’identification des ménages, organise une session de formation sur les méthodes d’enquêtes du 8 au 10 janvier 2020, destinée aux enquêteurs recrutés à cet effet.

Pour rappel, la collecte des données économiques et sociales porte sur la période de novembre 2019 à mars 2020. Les premiers lancements ont eu lieu le 21 novembre 2019 dans la préfecture de Tougué (dans la région administrative de Labé), puis le 22 novembre 2019 à Mamou centre (dans la région administrative de Mamou).

Au final, l’INS procèdera à la collecte de données de plus de six (6) millions de guinéens. Par la suite, IDEMIA se chargera de l’enrôlement biométrique des individus retenus, soit 40% de la couche la plus vulnérable. Le déploiement des activités de l’ANIES démarre par une expérimentation de six (6) mois. Cette expérimentation qui portera sur un échantillon de 400 000 personnes, conduira l’ANIES à réaliser des transferts monétaires et des travaux à haute intensité de main d’œuvre.