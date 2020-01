Humanitaire : La 2ème dauphine Miss Guinée Canada 2019 fait un don de 3000 dollars au Centre Médical SOS Drépano

CONAKRY- Engagée dans la lutte contre la drépanocytose en Guinée, Aïcha Traoré la deuxième dauphine miss Guinée-Canada 2019 vient d’offrir une enveloppe de trois mille dollars Us, soit trente millions de francs de guinéen au Centre SOS Drépano Guinée. Cette modeste somme va contribuer à prendre en charge les patients atteints de cette maladie en Guinée.

Elle-même porteuse de la drépanocytose, la 2ème dauphine Miss Guinée Canada a créé une fondation dénommée ‘’uni contre l’anémie’’. L’objectif est d’aider ses compatriotes guinéens atteints de la drépanocytose à bénéficier des meilleurs soins.

« Ayant la chance de bénéficier des meilleurs soins possible au Canada, j’ai décidé de m’investir dans la lutte contre cette maladie pour que mes compatriotes guinéens puissent à leur tour recevoir les soins appropriés. C’est pourquoi dès mon élection en tant que 2ème dauphine Miss Guinée Canada 2019, j’ai immédiatement entrepris la réalisation de mon projet portant sur la drépanocytose avec la fondation que j’ai créé qui porte le nom ‘’Uni contre l’anémie’’. L’objectif de cette fondation est d’aider mes compatriotes guinéens atteints de la drépanocytose à bénéficier de meilleurs soins possible à travers l’appui apporté au Centre SOS Drépano en Guinée », a expliqué Aïcha Traoré.

Poursuivant, elle est revenue sur la façon dont elle a pu collecter ce fond qui va relativement contribuer au soin des malades de cette pathologie souvent très méconnue en Guinée, mais qui est un problème de santé public.

« Je vous annonce que nous avons pu récolter le 7 décembre dernier lors d’une soirée de levée de fonds la somme de trente millions de francs guinéens, soit trois mille dollars US qui a été remis à l’hôpital SOS Drépano. Je voudrais donc remercier du fonds du cœur et encourager Dr Dramé ainsi que son équipe pour le formidable travail qu’ils accomplissent pour aider les malades atteints de la drépanocytose », a ajouté la 2ème dauphine Miss Guinée Canada 2019.

Lançant un appel au gouvernement guinéen, elle annonce que son action ne va pas s’arrêter là. « Ma prochaine étape, je compte créer des relations entre l’hôpital dans lequel je suis traité au Canada et SOS Drépano Guinée pour qu’il puisse y avoir un appui apporté à l’hôpital SOS Drépano Guinée dans la prisee en charge des malades. Ensuite, je souhaite que le gouvernement guinéen accepte de créer des unités spécialisées de drépanocytose qui prendront en change les patients malades de la drépanocytose », a aussi lancé Aïcha Traoré.

Les bénéficiaires de ce don ont exprimé leur satisfaction et ont remercié la donatrice. Le Directeur du Centre Médical SOS Drépano Guinée a laissé entendre que ce don va permettre à son Centre de pouvoir supporter les prises en charge des patients. Selon Dr. Mamady Dramé, le Centre SOS Drépano Guinée reçoit annuellement 1000 drépanocytaires.

« J’ai un sentiment de joie de bonheur pour les drépanocytaires ainsi que leurs familles et pour nous les soignants de recevoir de don de la part de la 2ème dauphine Miss Guinée Canada. Ce centre fonctionne depuis 2008 et aujourd’hui nous avons plus de 2500 drépanocytaires depuis cette date. Annuellement nous recevons 1000 patients drépanocytaires qui viennent se faire consulter soit en soins ordinaires soit en urgence ou en conseils et informations. Ce geste-là va permettre de donner beaucoup plus de volonté et d’énergie aux médecins soignants. Ce geste va également apporter un mieux dans la prise en charge des malades », a laissé entendre Dr Mamady Dramé.

Le Représentant du Ministre de la Santé, Colonel Remy Lamah a quant à lui émis le souhait de voir ce centre évoluer jusqu’à ce qu’il puisse prendre en charge efficacement tous les patients et qu’il fonctionne 24h/24h. Car selon Dr Bachir Kanté, les doleurs de la drépanocytose se manifestent le plus souvent la nuit.

« Ce centre est un centre de traitement jour mais on sait que les vrais doleurs sont nocturnes, lorsqu’il y a personne, lorsqu’on ne peut pas bouger, c’est là que les doleurs se déclarent. Donc j’aimerai que cette évolution puisse aller et devenir un centre de référence 24h/24h avec une prise en charge efficace et totale des patients qui souffrent de drépanocytose. Sachez que nous allons commencer à accompagner ce centre. Je remercie infiniment notre jeune sœur qui a pensé à son pays », a conclu le représentant du Ministre guinéen de la Santé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023