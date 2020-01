Guinée: les commerçants appelés à fermer boutiques et magasins dès le 13 janvier

2- Rappelle aux opérateurs économiques, qu’après la marche du 06 décembre, tout Guinéen, de quelque bord qu’il soit est invité à participer à une résistance active et permanente à travers des manifestations quotidiennes d’envergure, à partir du 13 janvier 2020 sur toute l’étendue du territoire national et devant nos ambassades à l’étranger. A cet effet, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) invite l’ensemble des opérateurs économiques à fermer magasins, boutiques, marchés, stations et autres lieux de commerce sur l’ensemble du territoire national afin d’apporter notre soutien à ces actes de désobéissance civique. En effet, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) rappelle aux opérateurs économiques si besoin était, que depuis près de dix ans, le régime actuel ne nous a nourri que des fausses promesses non réalisées, notamment celle de rembourser les opérateurs économiques victimes lors des différentes crises sociopolitiques que le pays a traversé.