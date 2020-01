Violences à Conakry : Sos pour Abdoul Diallo qui vit avec une balle dans le ventre...

CONAKRY-Blessé le vendredi 27 décembre dernier, Thierno Abdoul Diallo n’a toujours pas retrouvé sa santé. Cet adolescent a reçu une balle à Bambéto lors de l’enterrement d’un militant du FNDC tué dans des violences qui ont eu lieu dans le même quartier dans des circonstances similaires. Les parents de cet adolescent peinent à trouver les moyens pour financer l’opération de leur enfant afin de sauver sa vie.

Agé de 14 ans et mécanicien de profession, Thierno Abdoul Diallo est alité dans un centre hospitalier de la place avec une balle dans son ventre. Interrogé par Africaguinee.com, le père de cet enfant nous a confié qu’il est confronté à des difficultés financières. Thierno Ciré Diallo affirme avoir laissé toutes ses activités pour s’occuper de son garçon. Conséquences : il n’a plus rien pour nourrir sa famille à plus forte raison trouver les moyens pour soigner son fils.

« Depuis le vendredi dernier nous sommes là. Nous rencontrons d’énormes difficultés parce que même rencontrer les médecins c’est un problème. En plus, jusqu’à présent on n’a pu avoir une solution pour qu’on puisse l’opérer afin de sortir la balle dans son corps. Et l’autre souci, j’ai abandonné toutes activités pour s’occuper de lui ici. Si je ne travaille pas, on ne pourra pas avoir à manger à plus forte l’argent pour le soigner », a témoigné le père de cet enfant avant de demander l’aide pour qu’il puisse payer l’opération afin d’extraire la balle dans le ventre de son fils.

« Les médecins nous disent qu’il n’est pas en danger. Ils nous demandent d’arrêter de mettre une pression derrière eux pour l’opérer. Je demande aux personnes de bonne volonté de nous assister financièrement afin qu’on puisse payer son opération. Actuellement mon enfant ne peut pas se déplacer si ce n’est pour se mettre à l’aise et il ne mange presque pas », a-t-il demandé.

Alpha Oumar Diallo, est l’oncle de cet enfant. Avant de revenir sur l’état actuel de son neveu, il a expliqué les circonstances dans lesquelles Thierno Abdoul Dillo a reçu la balle.

« Il a été fusillé le vendredi dernier, le jour où ils ont enterré la dernière victime tuée dans les manifestions. Et jusqu’à présent la balle est dans son ventre, il est en état critique. Donc nous demandons l’aide de tout un chacun pour sa prise en change afin qu’on puisse extraire la balle dans son ventre. Pour le moment nous sommes derrière les chirurgiens, nous attendons leur décision finale. A savoir s’il faut le mettre sous surveillance pour voir si la peau va repousser la balle ou s’il faut l’opérer pour l’extraire », a aussi expliqué l’oncle de cet adolescent.

Si vous voulez aider Thierno Abdoul Diallo, merci de joindre ce numéro: (00224) 622 25 09 15

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023