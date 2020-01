Tibou Kamara, l’homme face à son destin !

C’est l’une des grosses surprises des prochaines consultations électorales. La candidature de Tibou Kamara à l’élection uninominale de Dinguiraye a surpris plus d’un. Même dans la grande famille de la marrée jaune, certains n’y croyaient pas. C’est pourtant chose faite. Le RPG Arc-en-ciel a porté sa confiance sur l’actuel Ministre de l’Industrie et des PMEs pour défendre ses couleurs à Dinguiraye.

Le Président Alpha Condé souhaite impulser un nouveau mode de gouvernance. Ses principaux collaborateurs devront désormais bénéficier d’une certaine légitimité populaire. Tibou Kamara est donc le choix du locataire du Palais Sékoutoureya.

Le choix du Président de la République et du RPG Arc-en-ciel est stratégique. Le Ministre d’Etat Tibou Kamara jouit d’une grande notoriété dans la cité d’El hadj Oumar Tall. Il est de la lignée de la grande famille « Kamara » qui a longtemps dirigé les destinées de Dinguiraye. Son grand-père a été un chef très vénéré dans la cité d’El hadj Oumar Tall. Du côté de sa mère, Tibou Kamara est également de la grande famille toucouleur de Dinguiraye.

Aussi, Tibou Kamara est souvent cité en exemple lorsqu’il s’agit de s’impliquer pour la communauté, et les guinéens. Plusieurs infrastructures construites à Dinguiraye sont à l’actif du Ministre conseiller personnel du Chef de l’Etat. En tant que Député, Tibou Kamara pourrait aider à doter Dinguiraye de plusieurs autres infrastructures, notamment des routes.

En acceptant d’être candidat, Tibou Kamara a mis fin aux nombreuses spéculations sur son engagement réel aux côtés du Président Alpha Condé. C’est un secret de polichinelle. Tibou Kamara a été souvent perçu par certains comme « l’homme » de Cellou Dalein Diallo à cause de son amitié avec ce dernier. En portant cette nouvelle casquette politique, l’ancien Ministre Secrétaire Général à la Présidence est désormais sûr que nul ne pourrait désormais prétendre être plus engagé politiquement que lui.

En bon stratège, Alpha Condé a voulu à la fois mettre un terme à ce débat, et protéger Tibou Kamara des attaques à répétition dont il fait l’objet. Conscient qu’il a plus que jamais besoin de son Conseiller personnel en cette période de tumultes politiques, le Président Condé a fait « coudre » le maillot jaune que Tibou Kamara devra désormais porter pour fédérer et gagner. Tibou Kamara n’a par ailleurs rien à prouver quant à son engagement auprès du Président Alpha Condé qu’il côtoie depuis le début des années 90.

L’histoire récente de notre pays nous enseigne que Tibou Kamara est un homme souvent en avance. Il a souvent été le « joker » du Président Condé. Qu’il s’agisse des crises politiques ou des crises sociales, le Ministre d’Etat chargé de l’industrie a souvent été investi de missions difficiles. Au-delà des frontières guinéennes, Tibou Kamara a porté la voix et la position du Chef de l’Etat dans plusieurs pays. Au Maroc, en Gambie, au Togo ou encore en Guinée Bissau, le natif de Dinguiraye a toujours mérité la confiance placée en lui par son « patron ».

Il a été souvent l’homme de confiance pour plusieurs Chefs d’Etat guinéens dont l’actuel locataire du Palais Sékoutoureya. Même ses pires détracteurs reconnaissent ses valeurs d’homme de paix et de conviction. Le choix a été difficile. Mais le vin est déjà tiré. Tibou Kamara va défendre les couleurs du parti arc-en-ciel dans la ville très cosmopolite de Dinguiraye. Est-ce le début d’une nouvelle aventure pour Tibou Kamara ?

S’il est élu, il bénéficiera de la même « légitimité » au même titre que ceux qui prétendent aujourd’hui être les dépositaires de la vie du RPG Arc-en-ciel. En attendant, une chose reste sûre. Tibou Kamara rassure. Il restera un homme de conviction qui défendra ses idéaux contre vents et marrées. Sa force, c’est sa fidélité à toute épreuve. Et il n’est pas du genre à renier ni ses convictions, encore moins troquer ses valeurs pour lesquelles il fait l’unanimité.

Fodé Kourouma