Le Général Sékouba Konaté adresse un message à Umaro Sissoko Emballo…

PARIS- Depuis la France, le Général Sékouba Konaté a adressé un message au Président élu de la Guinée-Bissau. L’ancien Haut-Représentant de l’Union Africaine pour l’opérationnalisation de la force en attente a félicité le nouvel homme fort de Bissau après son élection à la magistrature suprême de son pays.

« C’est un honneur pour moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la Présidence de la République de la Guinée-Bissau. Votre victoire éclatante est le signe de l’adhésion populaire que forme le peuple bissau-guinéen autour de votre vision politique », a écrit le Général sékouba Konaté dans la lettre qu’il a adressée à son « ami et frère » Umaro Sissoko Embalo.

Le président élu de la Guinée Bissau est un ami au Général Sékouba Konaté. Les deux Généraux se connaissent depuis longtemps. Emballo est plusieurs fois venu à Conakry pendant que le Général Sékouba Konaté dirigeait la transition.

« Je saisis cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de nouvel an et je forme pour vous des vœux chaleureux de succès et de réussite dans l’accomplissement de votre haute mission républicaine.

Vous renouvelant tous mes vœux de succès, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président élu, cher ami et frère, l’expression de ma très haute considération », a exprimé le Général Konaté à son ami Umaro Sissoko Embalo.

