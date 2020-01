Humilié à l’aéroport de Conakry, Salif Keita trouve le réconfort dans les bras d’Alpha Condé…

CONAKRY- Victime d’humiliation à l’aéroport de Conakry, Salif Keita a trouvé réconfort dans les bras du Président Alpha Condé. La star malienne a été reçue par le locataire du Palais Sékoutoureya.

Salif Keita avait été humilié à sa descente d’avion à l’aéroport de Conakry. L’accès au salon VIP lui a été refusé par les services de la SOGEAC (Société de gestion de l’aéroport de Conakry). Ce qui a suscité une vague d’indignations chez ses fans, très nombreux en Guinée.

« Je tiens à remercier le Président Condé qui, après l’incident à l’aéroport, a tenu à se déplacer jusqu’à mon concert pour me réconforter, confirmer l’unité entre le Mali et la Guinée, et me présenter son regret pour mon traitement au salon d’honneur », a souligné Salif Keita.

Africaguinee.com