Le président du club Wakrya AC témoigne : « Nous revenions d’un match à Kindia… »

CONAKRY- C’est un président de Club attristé qui a répondu aux questions d’Africaguinee.com après le terrible accident qui a endeuillé le Wakrya AC ! Docteur Sampou, la voix tremblotante et le visage endolori a indiiqué que l’année 2019 s’en va avec beaucoup de chagrin pour son équipe et son staff et demeure la plus sombre de l’histoire de son Club.

Très ému avec des mots à peine articulés, le président du Club Wakrya AC explique comment le bus qui contenait ses joueurs a percuté un camion stationné en pleine chaussée.

‘’Il est vraiment pénible pour moi de m’exprimer après ce terrible accident. L’année 2019 est l’une des pages sombres de l’histoire de notre club. Nous revenions d’un match à Kindia et malheureusement en rentrant à Conakry notre bus a heurté un camion en pleine chaussée (…). Nous avons eu deux morts sur place dont le chauffeur, ce qui porte le bilan à 3 décès. Nous présentons nos condoléances à la famille sportive, aux familles biologiques et à tous leurs collègues’’ a imploré Docteur Sampou, avant de parler du cas spécifique de la nouvelle recrue du Club qui a péri dans ce drame.

Selon Docteur Sampou, Alfred Kargbo, sierra-léonais d’origine n’avait pas plus de trois matchs à son actif mais se révélait être comme étant la pépite de ce club et de la ligue 1 de Football.

‘’ Pour le cas de Alfred qui est sierra-léonais, nous sommes en discussion avec la famille et nos relations qui sont là-bas pour voir dans la mesure du possible si on va l’enterrer ici ou dans son pays d’origine. Nous n’avons pas encore eu de retour (…), ils sont en pleine réunion de crise pour nous dire comment ils souhaitent qu’on fasse. Notre souhait est qu’il soit enterré ici compte tenu de l’état de dégradation de son corps’’, a souhaité le président du Wakrya AC.

Pour l’heure le bilan de cette tragédie s’élève à trois morts, une personne hospitalisée et toute la famille sportive sous le choc.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13