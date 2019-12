Vœux de nouvel an : voici les souhaits du président du GOHA

Chérif Mohamed Abdallah président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA) représentant du Système de Certification International (SIC) en Afrique, représentant de la Chambre du Commerce Internationale (ICC) en Guinée, Directeur Général de la Société Karikore International et la Société CMA, souhaite les meilleurs vœux de nouvel an à tous les membres et sympathisants du GOHA, ainsi qu'à tous les partenaires nationaux et internationaux, les opérateurs économiques, les parents, les collaborateurs et les amis.

Je vous souhaite bonne fête de fin d'année, les meilleurs vœux à vous pour l'année 2020 et les années à venir.