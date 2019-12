Nouvelle constitution d'Alpha Condé : Quelle Institution pour réguler les médias ?

CONAKRY-Dans la nouvelle constitution dont la mouture vient d’être rendue publique par le Président Alpha Condé, plusieurs institutions qui figurent dans l’actuelle constitution ne sont pas prévues. C’est le cas de la Haute Autorité de la Communication (HAC), l’institution chargée de la régulation des medias en Guinée. Dans les chapitres consacrés aux institutions de la République cet organe est absent. Une situation qui suscite des interrogations au sein de la presse guinéenne.

Dans la nouvelle constitution, seulement l’article 4 parle de la HAC sans donner aucun détail. Associations et responsables de medias sont en train d’étudier cette situation qui est déjà qualifiée par certains d'une simple "banalisation" de la presse.

« Ils en ont parlé une fois quand il a fallu récapituler les institutions républicaines, ils ont oublié la HAC. Si ce n’est pas un oubli, c’est une banalisation. Ils veulent détacher la HAC des institutions républicaines. Ensuite monter un système qui n’appelle pas à une loi organique. Mais tout n’est pas encore clair on va essayer d’étudier cela de plus près », a affirmé un responsable de media.

Les professionnels de media dénoncent un autre recul. Il s'agit de la suppression de l’acte lié à la liberté de la presse dans la nouvelle constitution alors que c’était un acquis en Guinée.

« Ils sont revenus sur la liberté totale de la presse. Si vous voyez la loi 91, la 005 à l’époque, elle disait que la presse est libre à condition que toute limitation doit être faite par la loi. Nous on avait corrigé cela en disant que la presse est libre. Ils veulent légiférer sur ça et mettre des conditions sur la liberté de la presse. C’est cette intension qu’ils veulent matérialiser. A cela s'ajoute maintenant la disparation de la HAC. Ils ont supprimé l’acte de liberté déjà exprimée. Conditionner la propriété, la sortie des medias et leur fonctionnement, conditionner ça par une loi organique qui est déjà la constitution qui était déjà claire. C’est revenir sur des acquis », a averti notre interlocuteur.

De son côté, le Président de l’union des radios et télévisions libres de Guinée (l’URTELGUI) a déclaré qu’il a déjà interpellé les autorités guinéennes. « J’ai attiré l’attention des autorités sur ce fait. Puisqu’elles parlent de projet, c’est ce qui a réduit notre marge de manœuvre en tant que président d’une association de presse», a brièvement déclaré Sanou Kerfella Cissé.

En ce qui concerne la mise la place d’une nouvelle institution en charge de la gestion des medias, une source proche du dossier nous a confié que le gouvernement a promis de rectifier le tir en précisant que la HAC sera maintenue. « Il s’agit d’un projet, ce n’est pas une constitution. Il n’y aura pas une nouvelle institution. C’est la HAC », rapporte cette source.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14