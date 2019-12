Dr Faya : « On a été trahi par tout le monde… »

CONAKRY-Après sa rencontre avec le Président de la République, Dr. Faya Milimouno ira-t-il aux élections législatives ? Le président du Bloc Libéral a tranché dans cette interview qu’il nous accordée. L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2015 a également répondu à ses détracteurs.

AFRICAGUINEE.COM : Votre rencontre avec le Président Alpha Condé a suscité beaucoup des réactions. Au point que certains avaient émis la possibilité que votre parti dépose sa liste de candidature pour les élections législatives. Qu’en est-il aujourd’hui ?

FAYA MILIMOUNO : Il y a une chose qu’il faut dire par rapport à certaines réactions. Il y a beaucoup de réactions que je respecte parce qu’il y a aujourd’hui dans l’espace politique guinéen, beaucoup de citoyens qui me font confiance. Donc je comprends leurs réactions. Pour d’autres qui semblent prêter des intentions au Bloc Libéral. Quand on pense que le fait simplement de rencontrer le Président de la République, le BL peut tourner le dos à ses convictions, c’est que ceux-là qui pensent comme ça, le feraient. Pour nous, nous n’avons jamais répondu par rapport à ces allégations parce que nous sommes sereins sur ce que nous faisons et nous l’avons toujours dit. Si un leader politique, parce qu’il a rencontré un Président de la République renie ses convictions, c’est parce qu’il n’en avait aucune.

Cette rencontre, elle était strictement sociale initiée par des sages Kissis. Je suis d’abord d’une famille biologique avant d’être d’une famille politique. Alors, je dois autant respecter ma famille biologie que je respecte ma famille politique.

Dans votre propre formation politique il y a eu une certaine cacophonie parce que tout le monde apparemment n’était informé de cette rencontre. N’est-ce pas là une défaillance majeure de votre part ?

Je ne trouve pas de défaillance. D’abord, je ne suis pas chargé de la communication dans le parti, je suis le leader de cette formation politique. Mon rôle c’est de la diriger. Si j’ai un acte à poser selon le contexte et la circonstance dans laquelle je dois poser l’acte, il y a le premier vice-président du parti qui est ici à Conakry, le 3ème vice-président du parti qui est à Conakry ici. Donc je crois que ceux qui font la cacophonie veulent faire de la cacophonie parce que si apprenez un problème concernant votre parti politique, vous vous adressez d’abord aux autres responsables du parti à l’interne pour savoir de quoi il s’agit. Mais si vous allez sur les ondes, ce que vous êtes en train de faire du n’importe quoi. Donc on ne répond pas à ça. Il n’y a pas de cacophonie au sein du parti. Il n’y a que quelques égarés qui veulent se faire voir quand nous sommes en face d’une situation donnée.

Est-ce que le BL ira aux législatives ?

Nous sommes membre fondateur du FNDC, ça traduit nos convictions, nous sommes de l’opposition. La décision qui a été prise par l’opposition plurielle a d’abord été prise dans les mêmes termes par mon parti que je dirige. On ne boycotte pas les élections, nous exigerons que les conditions soient créées pour que les élections soient inclusives, transparentes et crédibles, sinon on les empêcherait. Cette décision avait été déjà prise au sein du Bloc Libéral bien avant la rencontre. C’est cette décision qui a été prise par l’opposition plurielle. Donc, ceci pour dire qu’il n’y a pas de ligne à faire bouger, le BL a été le parti le plus constant, on a été trahis par tout le monde. Tous les partis de l’opposition ont trahi le Bloc Libéral mais nous sommes restés toujours ce que nous sommes. Donc, nous sommes derrières nos convictions. Pas parce qu’il y a un autre parti politique qui a les mêmes convictions. Les convictions que nous avons, nous les avons par le fait que nous croyons à quelque chose. Ceci est extrêmement important. Parce que les gens pensent que nous sommes dans l’opposition parce que tel autre est dans l’opposition. Non ! Nous sommes dedans parce que nous avons la conviction que ce qui est en train de se faire ne correspond pas à nos ambitions.

Entretien réalisé par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112