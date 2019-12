Sékou Koundouno prévient : « Nous promettons à monsieur Alpha Condé… »

CONAKRY- Jusqu’où le FNDC est-il prêt à aller dans son bras de fer avec le président Alpha Condé autour de la nouvelle constitution? Sékou Koundouno, l’un des responsables de ce mouvement politico-citoyen qui lutte pour la défense de la Constitution promet « chaleur et fraîcheur » au président Alpha Condé dans les prochains jours.

« Nous savons que ce sont les forces de l’ordre aux ordres de monsieur Alpha Condé qui tuent des pauvres guinéens dans le seul but d’assoir son coup d’Etat Constitutionnel. Mais nous promettons à monsieur Alpha Condé et à tous ceux qui l’entourent que ces crimes ne resteront pas impunis », prévient Sékou Koundou.

Depuis le début de la contestation contre le projet de nouvelle constitution 26 civils ont été tués. Le FNDC promet que ces crimes ne resteront pas impunis. Sékou Koundouno assure qu'ils se battront pour que justice soit rendue aux victimes.

« Nous savons que ces crimes sont orchestrés, planifiés dans une totale impunité. Le FNDC se battra pour sauvegarder notre acquis démocratique et faire payer à tous ceux qui de près ou de loin contribuent à l’assassinat lâche et inhumain de nos compatriotes qui n’ont fait que défendre les vertus auxquelles la nation a souscrites. Si monsieur Alpha Condé et son entourage pensent que c’est à travers les tueries que la contestation va s’arrêter, nous leur promettons la chaleur et la fraîcheur dans les prochains jours », a averti ce leader du FNDC.

