Ousmane Kaba : « Si je dois aller aux élections législatives… »

CONAKRY-Dr. Ousmane Kaba, leader du PADES a tranché sur sa participation ou non aux élections législatives. L’ancien ministre conditionne sa participation à ce scrutin par : le renoncement du président Alpha Condé au troisième mandat, un fichier assaini, l’installation des chefs de quartiers et l’impartialité de l’organe électoral.

« Si je dois aller aux élections législatives, ce sera avec l’ensemble des partis. Pensez-vous que je suis quelqu’un qui peut sortir derrière et faire autre chose que ce que j’ai dit ? (rires) Quand je dis quelque chose, je le fais. Si je dois changer, je le ferai en public, pas de manière cachée. Et j’explique les raisons. On ne prend pas une décision au hasard, on ne le fait pas pour une question d’humeur ou pour une question de personnes », a expliqué l’opposant.

Et d’ajouter : « Nous avons fait un constat en disant que nous sommes prêts à aller aux élections lorsqu’il y a quatre conditions satisfaites. La première, c’est que le président de la république renonce au troisième mandat, ensuite qu’il y ait un fichier assaini, puis l’installation des chefs de quartiers enfin obtenir l’impartialité de la CENI », a-t-il précisé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com