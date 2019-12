Guinée : Bah Oury dénonce un "coup d’Etat" en cours…

CONAKRY- L’opposition continue de dénoncer la conduite du processus électoral devant déboucher aux élections législatives, prévues le 16 février prochain. Bah Oury, leader du parti Union pour la Démocratie et le Développement (UDD) dénonce un « coup d’Etat » en cours.

« Ce qui est en cours, c’est un coup d’Etat au sens de l’interprétation de la charte de l’Union Africaine sur les élections, la gouvernance et la démocratie à son article 23. Donc, il est très important de se rendre compte que c’est la légalité qui est attaquée, c’est la légalité des citoyens qui est également violée. Parce que si on refuse à une partie de la population de se faire recenser, on le refuse par ce biais-là le droit de vote. Dans la constitution, il est écrit que tous les citoyens sont égaux en République de Guinée. Donc, c’est la légalité qui est attaquée aujourd’hui de manière flagrante. Par l’utilisation du positionnement du pouvoir sur le plan juridique, on appellerait ça un abus de pouvoir. Et ça, c’est textuellement en conformité avec l’article 23 de la charte de l’Union Africaine sur les élections, la gouvernance et la démocratie. Ça a le même niveau de gravité aux yeux de l’organisation continentale qu’un coup d’Etat pour prendre le pouvoir », dénonce l’opposant.

Evoquant les manquements enregistrés dans le processus de l’organisation des élections notamment sur le cas de la révision du fichier électoral, l’opposition a annoncé ce 23 décembre qu’elle ne participera pas aux élections législatives dans ces conditions mais aussi qu’elle décide de les empêcher. Depuis cette sortie de ces opposants au régime du Président Condé, l’opinion se pose la question de savoir par quel moyen l’opposition compte s’appuyer pour mettre en application leur menace. Pour Bah Oury, l’opposition ne divulguera pas toute sa stratégie à la place publique.

« Lorsque vous menez un combat, vous n’allez pas étaler sur la place publique toutes les mesures et les stratégies que vous allez mettre en application parce que si vous le faites, vous donnez des arguments à l’adversaire d’anticiper sur ce que vous allez faire. Tout ce que je précise, il a été bien dit que c’est par les moyens légaux que les forces du FNDC vont agir. Donc, il ne faudrait pas que par ce biais-là, que certains en profitent pour créer des jeux de complot pour accuser injustement des hommes et des femmes afin de les neutraliser. A ce niveau-là, comme vous le savez, notre histoire est pleine de ces genres des stratégies pour neutraliser des adversaires. Donc, nous en avons plein conscience et c’est pour cela qu’il faut tout en étant discret, préciser que c’est les moyens légaux qui seront utilisés pour barrer la route à un coup d’Etat », avertit Bah Oury.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023