Le partenariat Orange et Vivendi s’élargit à la Guinée pour rendre le cinéma plus accessible à tous

Orange et Vivendi ont uni leurs forces en 2018 pour répondre aux attentes d’un continent africain en forte croissance, avide de consommation de biens culturels et redécouvrant, après trois décennies de quasi-disparition, l’expérience unique du grand écran dans des conditions techniques et de confort de premier plan.

Merci de lire ci-dessous l'intégralité du communiqué...