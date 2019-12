Constitution d’Alpha Condé : Des manifestations non-stop dès janvier…

CONAKRY-Déterminé à barrer la route au Président Alpha Condé dans sa volonté d’adopter une nouvelle Constitution par référendum, le Front National pour la Défense de la Constitution a annoncé ce mercredi 25 décembre 2019, de nouvelles actions de protestations.

Réunis en plénière ce mercredi 25 décembre 2019, les opposants ont d’abord annoncé le report de leur marche de l’ultimatum qui était prévue ce jeudi 26 décembre au lundi 06 janvier 2020. Ce, pour permettre aux fidèles chrétiens de bien passer les fêtes de fin d’années.

« Quelque soit le prix à payer, nous ne pouvons pas laisser les conspirateurs remettre en cause les acquis démocratiques et compromettre la paix et la sécurité », a averti Abdourahmane Sanoh, le coordinateur du Front.

Le FNDC appelle à des manifestations quotidiennes d’envergures à partir du 13 janvier 2020 sur toute l’étendue du territoire et devant les ambassades à l’étranger.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com