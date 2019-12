Bantama Sow candidat du RPG Arc-en-ciel à Mamou : le Ministre des Sports précise…

CONAKRY- Nous venons d’avoir la confirmation ! Bantama Sow va défendre les couleurs du RPG Arc-en-ciel à Mamou lors des prochaines élections législatives.

Le Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a confirmé cette information à Africaguinee.com. Sanoussi Bantama Sow qui s’est confié ce mercredi 25 décembre 2019 à un journaliste de notre rédaction, a déclaré être le choix idéal pour la ville carrefour.

« Je suis prêt à sacrifier tout pour Mamou. Tous ceux qui me connaissent savent combien de fois je suis attaché à la ville de Mamou. Je suis le candidat pour le développement de Mamou. Je ne suis pas le candidat d’un parti politique », a lancé le Ministre Bantama Sow qui tend la main même à ses adversaires politiques.

« Je n’ai aucun adversaire. Je tends la main à tout le monde, quelque soit leur appartenance politique. Nous devons choisir Mamou, et cette vite doit être au dessus de tout », a confié en exclusivité le Chef du Département des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique à un journaliste d’Afriicaguinee.com.

A rappeler que Bantama Sow est originaire de la préfecture de Mamou. Il est l’un des piliers du RPG Arc-en-ciel.

Africaguinee.com