Sidya Touré se souvient de Conté : « Ce que je peux retenir de lui… »

CONAKRY- Sidya Touré vient de révéler l’un des derniers moments qu’il a passés aux côtés du feu Général Lansana Conté. Le leader de l’Union des Forces Républicaines se souvient d’un homme qui a selon lui aimait profondément son pays.

« Cinq mois avant son décès, il (Lansana Conté, Ndlr) m’avait invité chez lui. Le Président Conté et moi avions longuement discuté ce jour là », se souvient Sidya Touré.

Décédé en 2008, le Général Lansana Conté a un bilan plutôt mitigé. Il est le père du libéralisme économique.

« Ce que je peux retenir de lui, c’est qu’il aimait la Guinée. C’état un militaire qui s’est battu pour ce pays. Et au moment où il prenait la Guinée en 1984 et aujourd’hui, il y a une énorme différence. Il a transformé l’économie, créer une nouvelle monnaie, changer l’administration, garantir la liberté d’expression et d’opinion », a souligné l’ancien Premier Ministre Sidya Touré.

Africaguinee.com