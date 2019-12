Plusieurs villes de Fouta seront privées de courant : Communiqué d’EDG…

Suite à un incident technique causé par un incendie au poste 110/30 kilovolts de Mamou qui s’est produit ce mardi 24 décembre 2019 à 9 heures, les départs électriques de ce poste ont été isolés.

EDG informe son aimable clientèle que ses équipes sont mobilisées et les travaux d’identification et de réparation étant en cours, plusieurs quartiers des villes du Fouta ne seront pas alimentés en électricité à savoir : Labé, Pita, Dalaba, Mamou et ses environs.

EDG regrette les désagréments causés à sa clientèle par cette situation indépendante de sa volonté et elle rassure que toutes les dispositions ont été prises pour un retour à la normale de la desserte dans les meilleures conditions possibles.

EDG sait compter sur la bonne compréhension de tous.

Conakry, le mardi 24 décembre 2019

