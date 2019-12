Humanitaire : les travailleurs de Total Guinée ouvrent leurs cœurs aux enfants du centre « Regina Maris »

CONAKRY- Les travailleurs de Total Guinée ont donné de la joie à plusieurs enfants en cette période de fêtes de fin d’année. Plusieurs employés de cette société d’hydrocarbures étaient ce samedi 21 décembre 2019 avec les enfants du centre « Regina-Maris » de Kipé.

Afin de redonner de l’espoir et la joie de vivre en cette fin d’année 2019, ces travailleurs de Total ont fait un don de vivres et de kits aux enfants de ce centre.

Ce centre de réhabilitation qui accueille une quarantaine d’enfants de tous les âges est situé dans la haute banlieue de la capitale guinéenne. Il reçoit entre autres des enfants handicapés physiques, des enfants handicapés mentaux-légers, des enfants orphelins et quelques gamins abandonnés.

Pour cette journée de grâce, un mélange de joie et d’émotion prévalait dans ce centre qui a bénéficié de l’attention des travailleurs de Total-Guinée. Les enfants de cet orphelinat ont reçu plusieurs kits à savoir un lot de savon, plusieurs sacs de riz, des sacs de sucre et d’oignons, des bidons d’huile, des cartons de lait, plusieurs autres lots et des jouets.

Emue par cette marque de sympathie, Henriette Bouillet, la Directrice générale du centre ‘’Regina-Maris’’, n’a pas manqué de mots pour exprimer sa satisfaction à l’endroit de ses bienfaiteurs. Pour la directrice de ‘’Régina Maris’’, le simple fait de se diriger vers ce centre d’espoir et d’y laisser une empreinte est déjà une grande marque d’estime de la part des travailleurs de Total Guinée.

« Aujourd’hui vous êtes venus nous rendre visite et mettre la joie, le bonheur dans le cœur de nos tout-petits. Vous êtes des mères et des pères de famille et il y en a parmi vous qui s’apprêtent à l’être aussi, nous souhaitons beaucoup de bonheur à vous qui êtes là et une année de prospérité pour la compagnie Total Guinée. Tout ce que vous ferez pour nous, que le seigneur vous le rende au centuple », a laissé entendre Henriette Bouillet, avant de présenter sa petite cité.

« Comme vous aviez remarqué, les plus petits sont les plus nombreux. A Regina-Maris, nous donnons à manger, les enfants y logent et quand ils sont malades ils reçoivent des soins et en plus l’éducation. Nous ne pouvons pas bien sûr dire que c’est un centre complet, mais nous cherchons à l’être et nous allons continuer à servir ce merveilleux pays », a souligné la Directrice générale du centre ‘’Regina-Maris’’.

Pour la Directrice des ressources humaines de Total Guinée, les fêtes à Total Guinée sont des périodes de partage, d’amour et d’amitié. Aux dires de Baldé Fatoumata Oweh, Total Guinée a accepté aujourd’hui à travers ses équipes d’ouvrir son cœur et d’y laisser entrer ses enfants nécessiteux.

« Nous avons aimé le chant d’accueil de ces enfants, mais qu’ils sachent qu’aujourd’hui ils ne sont pas orphelins. L’équipe de Total Guinée leur ouvre son cœur pour qu’ils puissent s’exprimer. Au nom de notre Directeur général, je voudrais exprimer toute la gratitude de notre entreprise envers ces petits innocents. Nous sommes contents de les voir si heureux et épanouis en notre compagnie », s’est félicitée la Directrice des ressources humaines de Total-Guinée.

Créé en 2003, le centre qui accueille essentiellement des personnes handicapées, des orphelins et des enfants en situation d’abandon, est l’œuvre de Roberto Botary Castello, ancien ambassadeur du Vatican en Guinée.

A noter que cette cérémonie de don a été clôturée par la coupure d’un gâteau à l’honneur de ces nombreux enfants le tout dans une ambiance festive.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13