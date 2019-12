Elections législatives: Cellou annonce deux décisions majeures de l’opposition…

CONAKRY- L’opposition guinéenne ne participera pas aux élections législatives prévues le 16 février prochain. L’annonce a été faite cet après-midi par Cellou Dalein Diallo à la sortie d’une plénière qui a duré plusieurs heures et qui a réunie plusieurs leaders des partis politiques membres du Front Nation pour la Défense de la Constitution FNDC. Soulevant plusieurs manquements dans le cadre du processus électoral en cours, les leaders de l’opposition guinéenne ont non seulement décidé de ne pas participer aux élections législatives, mais aussi de les empêcher. C’est la quintessence de la déclaration faite par Cellou Dalein Diallo au nom de ses pairs.

« Nous avons évalué la préparation des élections législatives. Nous avons pris acte de l’annonce de monsieur Alpha Condé de changer notre constitution. Nous avons examiné l’état de préparation des élections législatives et l’opposition s’est rendu compte qu’on est en train plutôt de préparer une mascarade électorale. D’abord au niveau de la révision du fichier nous avons tous suivi qu’il y a eu un enrôlement massif des mineurs et il y a eu des obstructions sévères contre l’enrôlement des citoyens guinéens qui avaient le droit de se faire enrôler. Il est évident que ce fichier ne reflètera pas l’état du corps électoral guinéen, des gens qui n’en n’ont pas le droit ont été massivement enrôlés et des gens qui ont le droit n’ont pas été autorisés de s’enrôler. Donc nous rejetons ce fichier et nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer et nous ne pouvons pas accepter qu’une élection basée sur ce fichier soit organisée parce qu’elle ne reflètera pas la volonté de notre peuple qui au regard de nos lois a le droit de choisir ses députés.

Qu’est-ce qu’on va faire ?

Bien entendu il ne s’agit pas de boycotter, nous allons empêcher que ces élections aient lieu jusqu’à ce que les conditions d’un scrutin équitable, transparent et juste soient réunies. Parmi ces conditions il y a le fichier. Il faut qu’il y ait un fichier qui reflète fidèlement l’état du corps électoral et que les guinéens qui ont le droit de choisir leurs députés soient inscrits et que ceux qui n’ont pas le droit sient extirpés du fichier. Deuxièmement, il faut que les élections locales soient achevées. Troisièmement, il faut qu’il y ait un Président de la CENI compétent, neutre et impartial capable de diriger cette importante institution.

Mais avant tout ça, nous n’acceptons pas le changement constitutionnel, nous exigeons de participer aux élections et que monsieur Alpha Condé renonce au changement constitutionnel. Le FNDC continuera sa lutte pour s’opposer au changement de constitution. Dans une large mesure cette mascarade électorale en préparation a un lien étroit avec ce changement de constitution parce que monsieur Alpha Condé veut faire la mascarade pour obtenir les deux tiers ou coupler les deux scrutins: le référendum et les élections législatives. Nous ne l’acceptons pas. Ce qui est certain, l’opposition ici réunie ne participera pas et empêchera qu’un scrutin à ce titre se tienne et vous le verrez bientôt par quel moyen », a déclaré le chef de file de l’opposition.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com