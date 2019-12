Elections en Guinée : la CEDEAO clarifie sa position...

ABUJA- La situation politique de la Guinée marquée par le débat liée aux élections législatives et le référendum constitutionnel est observée de près par la CEDEAO.

Lors de la cinquante-sixième session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest tenue à Abuja la capitale nigériane, le 21 décembre 2019, l’organisation sous-régionale a exprimé sa position sur les élections législatives et présidentielles prévues en Guinée, en 2020.

« La CEDEAO exhorte les Etats membres devant organiser des élections en 2020 à tout mettre en œuvre afin de créer des conditions favorables à la tenue d’élections pacifiques, transparentes et crédibles et d’assurer ainsi un meilleur ancrage de la démocratie et la bonne gouvernance », lit-on dans le communiqué final qui a sanctionné cette session.

L’organisation sous-régionale salue aussi les avancées démocratiques réalisées dans son espace. Merci de lire ci-dessous l’intégralité du communiqué final qui a sanctionné cette 56ème session.