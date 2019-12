Communiqué de l’ARPT sur le Free Roaming dans l’espace de la CEDEAO

La Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) informe la population que dans le cadre de la réduction de l’itinérance dans l’espace de la CEDEAO (Free Roaming), de l’adhésion et du lancement officiel du projet Free Roaming avec la Sierra Leone depuis le lundi 16 Décembre 2019. Faisant ainsi de la Sierra Leone le huitième pays membre dudit projet après le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo.

Le « Free Roaming » offre la possibilité aux voyageurs de bénéficier non seulement de la gratuité des 300 premières minutes de communication, mais aussi du tarif local du pays visite, le tout sur une durée de trente (30) jours calendaires.

Pour la liste complète des tarifs en vigueur entre les pays qui participent au Free Roaming, n’hésitez pas à visiter le site internet de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) www.arpt.gov.gn

Le Directeur Général

Antigou CHERIF