Clôture de la Senacip : communiqué du comité national d’organisation…

Le Comité National d’Organisation de la 4ième édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix et le Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale remercient les citoyennes et citoyens de la République de Guinée pour leur mobilisation effective pendant toute la durée de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la paix (SENACIP) 2019.

Par la même occasion, le Comité National d’organisation et le Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale informent que la cérémonie de clôture de la quatrième édition de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (Senacip) aura lieu ce lundi 23 décembre 2019àpartir de 14 h à l’Université Gamal Abdel NASSER DE Conakry.

Cette Cérémonie est placée sous la Présidence d’honneur du Gouvernement.

Sont invités à prendre part à cette cérémonie :

Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines ;

Les Membres du Cabinet de la Présidence de la République

Monsieur le Gouverneur de la Ville de Conakry;

Le Grand Imam de Conakry

L’Archevêque de Conakry

Mesdames et Messieurs les membres du Corps Diplomatique et Consulaires ainsi que les Représentants des Institutions Internationales accréditées en République de Guinée ;

Le Chef d’Etat-major Général des Armées ;

Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire ;

Les Responsables des Partis Politiques ;

Les Maires des Cinq (5) communes de Conakry ;

Les Chefs de Quartiers ;

Mesdames et Messieurs les membres des Associations de Presse ;

Les Représentants des Organisations de la Société Civile Guinéenne ;

Le Comité National d’organisation de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix ainsi que le Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale, savent compter sur la disponibilité de chacun et de tous pour la réussite de cet évènement.

Conakry le 21 Décembre 2119.

Le Président du Comité National d’Organisation

Camara N’famara