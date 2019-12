Guinée : Sidya Touré n'exclut pas "un sort à la Mugabé" pour Alpha Condé…

CONAKRY-Alpha Condé risque-t-il un "sort à la Robert Mugabé" ex-président du Zimbabwe chassé du pouvoir en 2017 après 37 ans de règne ? L’opposant Sidya Touré ne l’exclut pas.

Réagissant à l’annonce du Président Condé sur l’adoption d’une nouvelle Constitution, le leader de l’UFR soutient tous les disfonctionnements auxquels les guinéens ont assisté ces derniers temps sur les préparatifs des législatives ne visaient qu’à permettre au président Condé d’avoir un troisième mandat.

« Je ne suis pas surpris, je m'y attendais dans la mesure où l'objectif fondamental de tous ces chimagris sur les élections et autres étaient de permettre ce qu'on a annoncé hier, toujours permettre à Alpha Condé d'avoir un 3ème et apparemment maintenant à avoir un 4ème mandat beaucoup plus rallongé. Je crois que le record de Mugabé (ancien Président du Zimbabwé) est à battre, mais on connait tous comment il a fini », a averti Sidya Touré.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com