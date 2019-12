Des militants du FNDC se fâchent : "on est avec des politiciens complices..."

CONAKRY-Certains militants du Front National pour la Défense de la Constitution sont en colère ! Ce vendredi après la réunion des leaders de la coordination du front, certains partisans de la lutte pour la défense de la constitution ont laissé éclater leur courroux.

Très remontés, ils estiment qu’aucune action forte n’a été prise par les responsables du FNDC pour répondre avec force au Président Alpha Condé qui a annoncé officiellement l’adoption d’une nouvelle Constitution.

« On n’a pas besoin d’itinéraire, on est dans un parjure, on doit résister à cette oppression. C’est notre constitution. Mais on est avec des politiciens qui sont complices du système. Après 20 morts, Alpha Condé annonce qu’il va faire une nouvelle Constitution, on ne trouve rien d’autre que de dire qu’on va s’aligner sur une marche », rouspète ce mitant du FNDC.

Et d’enfoncer le clou : « Aujourd’hui on s’attendait à ce que l’opposition se retire du processus électoral, de l’Assemblée Nationale et de la CENI, que le FNDC ne reconnaisse plus Alpha Condé comme président de la république. En plus de cela, à partir du lundi, qu’on manifeste partout sur toute l’étendue du territoire national. On est très déçu des leaders du FNDC parce qu’ils ne sont pas à la hauteur des attentes du peuple de Guinée. C’est honteux », martèle-t-il.

A suivre…

Africaguinee.com