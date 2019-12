Appel à candidature : GAC recrute un (e) Responsable de la Maintenance

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société guinéenne d’exploitation minière de bauxite et une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Cor-poration of Dubaï. EGA exploite des alumineries à Dubaï et à Abou Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d'aluminium en2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

GAC Recrute : UN(E) RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE

Site d’affectation :

Date de publication : 19 Décembre 2019

Objectif :

Assurer un leadership technique sur l’ensemble des activités portuaires liées à l’entretien des biens, y compris l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des plans connexes pour optimiser la disponibilité, réduire les temps d’arrêt ainsi que la fiabilité globale des centrales, et assurer en permanence l’efficacité des installations à des coûts optimaux pour permettre l’atteinte des objectifs de production et des objectifs stratégiques globaux.

Superviser et diriger les activités prévues, y compris l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes et des outils efficaces (comme le processus de planification, la maintenance préventive et prédictive, l’ingénierie de fiabilité, la maintenance majeure, l’externalisation et l’achat, la disponibilité des pièces de rechange, les processus d’amélioration.)

Tâches principales :

Contribuer à l’élaboration d’un plan opérationnel quinquennal en élaborant le plan d’entretien ainsi que la stratégie et les systèmes de gestion des actifs afin d’appuyer l’atteinte des objectifs et des cibles opérationnels.

Gérer et superviser l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen du plan annuel d’entretien afin de s’assurer que les principaux jalons sont atteints, que les écarts sont cernés et que les mesures correctives sont mises en œuvre en temps opportun.

Veiller à ce que des indicateurs de performance clés soient en place pour surveiller, analyser et rendre compte du rendement de l’entreprise pour tous les paramètres de processus et d’exploitation

Superviser l’élaboration, la surveillance et la production des rapports sur le budget annuel de la fonction d’entretien afin d’assurer l’harmonisation avec les plans opérationnels et la gestion efficace des écarts.

Gérer la planification et l’exécution de toutes les stratégies et activités de gestion des actifs afin d’assurer la fiabilité et la disponibilité de la centrale, la rentabilité, la conformité aux normes réglementaires et d’ingénierie et l’amélioration de la productivité et de l’intégrité des actifs.

Gérer et guider l’exécution de l’entretien et de l’arrêt à court et à long terme afin de s’assurer que les activités d’entretien sont mises en œuvre de façon optimale conformément aux exigences de la centrale, avec un minimum de perturbation de la productivité.

Veiller à la planification et à l’exécution efficaces de toutes les activités d’entretien centralisées, y compris la surveillance de l’état, l’entretien principal/des quarts de travail et la gestion de l’entrepreneur en entretien, afin d’assurer l’efficience à la disponibilité optimale et rentable des installations, conformément aux exigences de l’entreprise.

Superviser tous les aspects liés à la gestion des personnes au sein de la fonction de maintenance en supervisant et en surveillant le rendement de l’équipe, en attirant et en retenant des personnes talentueuses, et la formation continue et le perfectionnement des employés pour assurer un haut niveau d’engagement, encourager les comportements appropriés et aider les personnes à réaliser leur plein potentiel.

Établir les plans opérationnels quinquennaux et annuels pour la fonction d’entretien (y compris les stratégies et les plans de gestion des biens et les plans d’entretien) afin d’appuyer la réalisation globale des objectifs et des cibles stratégiques.

Être responsable de l’exécution de l’entretien de la centrale et des ports et avoir donc une influence directe sur la disponibilité et l’efficacité des actifs de la centrale.

Qualifications/ Compétences :

Être titulaire d’une licence en génie mécanique, électrique ou similaire. De préférence un diplôme d’études supérieures en génie de la maintenance ou de la production et/ou une maîtrise en administration des affaires

Avoir au moins 15 ans d’expérience dans les installations logistiques (Port/Rail), avec un minimum de 8 ans dans un poste de direction

Avoir une connaissance approfondie de tous les secteurs d’exploitation des ports et des chemins de fer et des processus de production

Avoir une connaissance approfondie des pratiques, des processus et des systèmes d’entretien et de gestion des biens

Avoir une solide connaissance de la planification et du contrôle des coûts liés aux résultats financiers

Avoir une vision stratégique forte liant l’entreprise à l’usine

Avoir la maîtrise de l’approche Lean, de l’approche systémique et de l’amélioration continue

Avoir Excellentes compétences en communication et en relations humaines

Avoir des compétences en gestion des risques et gestion de projet

Capacité d’établir et de gérer des relations stratégiques à l’interne et à l’externe

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Déposer votre dossier de candidature sous plis fermé, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN(E) RESPONSABLE DE LA MAINTENANCE , par E-mail à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (30/12/2019 à 14h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.