Sidya Touré répond à Alpha Condé : « C’est une agression contre le peuple de Guinée… »

PARIS- Sidya Touré vient de réagir à son tour suite à l’annonce faite ce jeudi 19 décembre 2019 par le Président Alpha Condé au sujet du projet de nouvelle Constitution.

Le leader de l’Union des Forces Républicaines a estimé qu’il s’agit d’un « jour sombre » qui selon lui est une agression contre le peuple de Guinée.

« Surpris ? Non. Déçu ? Pas du tout. Mais un jour sombre car cette déclaration est une véritable agression contre le peuple de Guinée. Une volonté de déstabilisation de notre pays et de la sous région. Une assurance pour le non développement et les tensions sous jacentes », a réagi Sidya Touré.

A rappeler qu’une réunion du Front National pour la Défense de la Constitution est attendue dans l’après-midi de ce vendredi 20 décembre 2019. Les opposants au projet de référendum constitutionnel devraient annoncer de nouvelles stratégies pour barrer la route à Alpha Condé.

