Conakry : le Groupe Vivendi offre une deuxième salle de cinéma et de spectacle à la Guinée 

CONAKRY- Le Groupe « Vivendi » a inauguré une nouvelle salle de cinéma et de spectacle ce jeudi 19 décembre 2019 à Conakry. Dénommée « CANAL OLYMPIA », cette nouvelle salle se trouve à Tombolia, dans la commune de Matoto.

Canal Olympia qui fait partie de Vivendi Village (groupe Vivendi) est le premier réseau de salles de cinéma et de spectacles en Afrique. Les Canal Olympia s’articulent autour d’une salle modulable de 300 places pouvant se transformer en une salle ouverte accueillant plusieurs milliers de personnes. Les salles sont équipées des dernières technologies en matière de projection et de son, et bénéficient de l’énergie fournie par des panneaux solaires.

Cette infrastructure, deuxième du genre en Guinée est construite dans le quartier Tombolia, dans la commune de Matoto. La salle diffusera des films du monde entier en sortie mondiale et pour tous les publics, ainsi que les productions locales et panafricaines.

Le maire de la commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara, qui a coupé le cordon inaugural de ce bâtiment flambant neuf a indiqué que la réalisation d’une telle infrastructure dans sa commune contribue à l’épanouissement de la jeunesse.

« C’est le lieu de féliciter les initiateurs de cet important investissement de Canal Olympia à travers son directeur. Merci aux initiateurs pour ce grand événement. Je demande à la jeunesse de la commune de Matoto de tenir bien ce bijou qui vient de résoudre un problème épineux en ce qui concerne l’accompagnement de la jeunesse. Cette commune n’avait pas un lieu de divertissement et voir de telles belles choses ici au temps de notre conseil communal en majorité jeune, est un OUF de soulagement. Nous vous rassurons qu’on prendra toutes nos dispositions à vos côtés pour la bonne marche de ce bijou et pour sa sécurité », a promis le maire de la commune de Matoto.

Pour le représentant du ministre des sports de la culture et du patrimoine Historique, la réalisation de ce complexe Canal Olympia est un investissement qui correspond parfaitement aux orientations de la politique culturelle nationale en matière de la promotion du cinéma et de l’audio-visuel en Guinée. Aux dires de Bandian Traoré, cette infrastructure permettra sans nul doute aux artistes et aux autres Hommes de culture de faire rayonner la culture guinéenne dans tous ses aspects.

« Au nom du ministre, je voudrais exprimer la profonde gratitude du ministère à cette société qui vient de doter notre capitale, en particulier la commune de Matoto de cet espace de diffusion culturelle qui est Canal Olympia Tombolia. Canal Olympia a un espace d’ouverture notamment à travers le cinéma et un espace d’activités saines que les jeunes de Guinée dans leur ensemble mettront à profit. Ce complexe vient combler un grand vide pour ce qui concerne la commune de Matoto. Pour cela, le ministère restera engagé aux côtés de Canal Olympia pour que le fonctionnement de ce centre soit le meilleur possible », s’est félicité le conseiller du ministre de la Culture.

Pour Simon Minkowski, Directeur Général des salles Canal Olympia, c’est bien en Guinée que l’idée de Canal Olympia, salle de cinéma moderne de 300 places et salles de spectacles extérieur a pris corps. Ce processus, selon le Directeur des salles Canal Olympia, s’est matérialisé en janvier 2017 avec l’inauguration de la première salle réseau à Kaloum. Le réseau s’est étoffé et dans l’ensemble c’est la 14ème salle Canal Olympia Tombolia qui vient d’être inaugurée à travers l’Afrique.

Canal Olympia est dotée d’équipements de projection et de sonorisation numériques des plus modernes. Ecran Scope, Son Dolby 7.1, dans une salle où le confort garantit une expérience cinématographique exceptionnelle.

Ouverte du mardi au dimanche, la salle de 300 places proposera 19 séances de cinéma par semaine. A l’extérieur, une scène permettra également d’accueillir des concerts et des spectacles devant plusieurs milliers de personnes.

Canal Olympia est le premier réseau de salles écoresponsables en Afrique, exemplaire en matière d’environnement électrique fournie par plus de 400 panneaux solaires qui alimentent des BlueSolutions. Grace à ses derrières, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites à 416 kg CO2 équivalent par jour soit plus de 150 tonnes de C02 équivalent annuel évitées par rapport à une solution électrogène.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

