Troisième mandat : des opposants condamnés à Kindia...

KINDIA-Le verdict vient juste de tomber du côté du Tribunal de première instance de Kindia.

Poursuivis pour attroupement interdit sur la voie publique, Alseny Farinta Camara Coordinateur de l'antenne locale du FNDC, Boubacar Diallo et Moussa sanoh ont été condamnés à 4 mois de prisondont trois assortis de sursis.

Le président du tribunal a par contre acquitté Amadou Seydou Ly et alpha Oumar Barry. Ils ont été déclarés non coupables des faits qui leurs sont reprochés et renvoyés des fins de la poursuite. La justice a ordonné leur mise en liberté immédiate.

Nous y reviendrons.

Dépuis Kindia, une dépêche de Chérif Keïta

Pour Africaguinee.com