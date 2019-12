Karen Bass, élue au congrès américain: "J’encourage le Pr.Alpha Condé..."

WASHINGTON DC-Une élue démocrate du Congrès Américain a interpelé le gouvernement du président Alpha Condé sur le respect de la Constitution.

Dans une déclaration publiée ce mardi 17 décembre et consultée par Africaguinee.com, Karen Bass présidente de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des Représentants sur l'Afrique, a invité le président Alpha Condé à « adhérer à la volonté du peuple en respectant les limitations constitutionnelles des mandats du pays ».

Cette déclaration intervient après les violences qui ont secoué la Guinée depuis la mi-octobre à cause de la volonté affichée du président Alpha Condé de changer la constitution. Au moins 20 civils dont un gendarme ont été tués dans des protestations contre le projet de nouvelle constitution pouvant ouvrir la porte d’un troisième mandat pour le président Condé, alors que l’actuelle loi fondamentale prévoit deux mandats de cinq ans non-renouvelables.

«La décision inconstitutionnelle du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat est alarmante et a provoqué des manifestations de masse dans la capitale guinéenne de Conakry, qui ont fait l’objet de nombreuses arrestations et de plusieurs victimes. Les citoyens du pays se sont exprimés en descendant dans les rues pour protester contre la candidature du président Condé à un troisième mandat. J'encourage le gouvernement de la Guinée à adhérer à la volonté du peuple et à respecter les limitations constitutionnelles des mandats du pays », écrit Karen Bass dans sa déclaration.

Africaguinee.com