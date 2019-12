Humanitaire: Canal+ aux côtés des orphelinats Akuna Mata et Regina Marice

CONAKRY-A l’occasion des festivités de fin d’année, Canal+ en collaboration avec le groupe Bolloré et l’agence de Communication Havas Africa a organisé ce jeudi 19 décembre 2019 un festin pour 120 enfants orphelins venus des orphelinats Akuna Matata de Matoto et Regina Marice de Kipé. Lors de cette journée, ces enfants ont reçu « une pluie » cadeaux de la part de Canal+, le géant des images. L'évènement a eu lieu au Canal Olympia situé dans l'enceinte de la Blue Zone de Kaloum, a-t-on constaté.

Tout au long de la journée, ces orphelins ont eu le privilège d’assister à un mini concert animé par deux stars de la musique guinéenne, Djani Alfa et de Bébébaya. Mieux, ils ont regardé un film pour mieux les égayer. Ce n’est pas tout. Ces orphelins ont eu droit à pleines d’autres surprises. Le but est de faire profiter à ces enfants un moment magique de partage et de joie.

Avant de citer les partenaires de Canal+ dans cet événement, le Directeur Général de Canal+ Guinée, qui a présidé le lancement de ces activités, a d’abord détaillé les raisons qui les ont poussé à organiser un tel événement. Selon Aubin Mwansa, Canal+ s’est fixé comme objectif à travers cet événement de donner un peu de sourire aux enfants défavorisés.

« Nous sommes dans la période des festivités. Nous nous sommes dit qu’on ne peut pas fêter seul. C’est pourquoi nous avons décidé de partager cette joie avec les enfants. Mais il faut noter que nous ne sommes pas seuls. Nous avons organisé cet événement avec plusieurs entités dont Havas Africa, la Blue-Zone, Canal Olympia, Bolloré. Nous avons invité d’autres partenaires comme l’hôtel Palm Camayenne et SOBRAGUI. Aujourd’hui, nous partageons cette joie avec nos enfants parce que nous sommes tous parents. On doit faire en sorte que les autres enfants qui sont démunis puissent aussi avoir une joie de passer les fêtes de fin d’année », a expliqué Aubin Mwansa.

Le premier responsable de Canal+ en Guinée a promis d’accompagner désormais les orphelinats qui ont participé à cette initiative.

« Au cours de cette journée, les enfants auront des cadeaux, ils vont partager des jeux, ils auront des humoristes, ils vont regarder un film. Je rappelle que cette démarche rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale de notre entreprise. Je prends l’engagement ici que Canal+ va accompagner les orphelinats qui ont participé à cette initiative », a promis le Directeur Général de Canal+ Guinée.

L’Hôtel Palm Camayenne est l’un des partenaires de cet événement. Au nom de ce complexe hôtelier, Fanta Ametchi a pris l’engagement que l’Hôtel Palm Camayenne accompagnera désormais Canal+ à chaque fête de Noël pour rendre heureux les enfants orphelins de Guinée.

« Pour le Palm Camayenne, c’était tout naturel d’accompagner cette initiative très louable de Canal+ qui consiste à donner aux enfants orphelins une même journée que des enfants qui ont des parents. L’idée pour nous c’est d’accompagner chaque année ces initiatives. Donc à travers cet événement-là nous allons relancer nos actions sociales et on va accompagner Canal+ chaque Noël dans cette initiative afin de donner un sourire aux enfants », a annoncé la représentante de l’Hôtel Palm Camayenne à cette activité.

Pour sa part, l’Agence de Communication Havas Africa Guinée a donné les raisons qui les ont motivés à accompagner Canal+ dans cette initiative. Pour Abdourahime Diallo, c’est par cette manière que son agence pourra aider leurs clients à atteindre leurs objectifs.

« Nous travaillons toute l’année. Donc, il est important de redonner à la communauté ce qu’on perçoit d’elle. Donc étant une agence communication, nous nous sommes fixés comme objectif dans cet événement de permettre aux marques comme Canal+ d’atteindre cette communauté », a noté le Directeur Général de l’Agence Havas Africa Guinée.

Gâtés par ces cadeaux, les enfants bénéficiaires ont exprimé leur sentiment de joie et ont remercié leur généreux donateur, Canal+. Mamata Camara, élève en 2ème année a formulé des remerciements à l'endroit des organisateurs de cet événement.

« Aujourd’hui je suis vraiment heureuse, Canal+ a été très gentil en nous invitant à cet événement. Nous remercions Canal+. Nous leur promettons que ce qu’ils nous ont offert aujourd’hui, on le fera un autre jour pour d’autres enfants nécessiteux », a-t-elle promis.

Même sentiment de joie chez Réné Kamano. Lui aussi remercie Canal+ pour sa générosité vis-à-vis des orphelins de Guinée.

« Aujourd’hui, c’est la journée des enfants, Canal+ nous a fait pleines de surprises. Ils nous ont donné beaucoup de cadeaux. D’abord le matin quand on est arrivé, ils nous ont donné le petit déjeuner et on a très bien mangé, je suis tellement rassasié comme ça. Nous vous remercions infiniment, on est très content », se réjouit-il.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00244) 666 134 023