Les acteurs-clés de l'économie de la Guinée examineront la stratégie nationale ZLECAf de leur pays

Conakry (Guinée), 18 Décembre 2019 – Les acteurs-clés de l'économie de la Guinée examineront la stratégie nationale de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Ce sera au cours d’un atelier de validation qu’organise leMinistère du Commerce de la Guinée en collaboration avec la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le Centre du Commerce International et la Commission de l’Union Africaine les 18 et 19 décembre prochains, à Conakry.

Cette rencontre qui durera deux jours entre dans le cadre d’un projet d’assistance technique visant à approfondir l’intégration commerciale grâce à une mise en œuvre efficace de la ZLECAf, conduit par la CEA en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine (CUA) et le Centre du Commerce International avec l’appui financier de l’Union Européenne (UE). Elle servira de cadre de présentation pour discussion et validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf en Guinée.

L’élaboration de cette Stratégie part d’un examen détaillé du profil macroéconomique et commercial du pays et du cadre institutionnel et règlementaire, d’une part, et d’une identification des opportunités et risques potentiels liés à la mise en œuvre de la ZLECAf, d’autre part, pour ensuite offrir un plan d’actions devant conduire à une mise en œuvre réussie de l’Accord. Ce document de stratégie propose également un cadre de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la ZLECAf sur le plan national conformément au contenu de l’Accord et ceci, par le biais du Comité National de la ZLECAf (CN-ZLECAf) pour la Guinée.

Sa mise en œuvre devrait concourir à la réalisation des objectifs stratégiques ci-après :

- une meilleure appropriation du contenu de la ZLECAf par tous les acteurs,

- la rationalisation du dispositif de promotion et d’appui du commerce extérieur et renforcement du cadre de référence des politiques publiques

- la réduction des coûts de transaction associés au commerce et facilitation des échanges,

- l’amélioration de l’environnement des affaires et le développement et la mise en œuvre de stratégies sectorielles offensives dans le domaine du commerce intra-régional,

- la mise à niveau des producteurs (en particulier PME/PMI et agriculteurs) et des produits et,

- la promotion de la participation des femmes et de l’informel au commerce transfrontalier

Cet atelier de validation enregistrera la participation des parties prenantes du secteur public et privé en Guinée et des experts de la CEA, du Centre du Commerce International et de la CUA.

