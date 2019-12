Guinée : Damaro Camara, "grand absent" de la future Assemblée Nationale…

CONAKRY-Il aura été l’un des députés les plus en vue de l’actuelle Assemblée Nationale, à cause du poste qu’il occupe en étant que chef de la majorité présidentielle, mais aussi à cause de ses prises de positions "tranchantes" mais quelquefois "controversées".

Amadou Damaro Camara puisqu’il s’agit de lui, aurait décidé de ne pas briguer une nouvelle mandature dans le futur parlement guinéen.

Silencieux depuis un certain temps, le « tout-puissant » député du RPG arc-en-ciel ne sera pas candidat aux élections législatives prochaines, a appris Africaguinee.com de sources sûres.

Que vise-t-il ? La succession d’Alpha Condé ? Peut-être. Mais notre informateur n’a pas donné plus de détails. Jadis très prompt à prendre position et à défendre le parti au pouvoir face à l’opposition, l’« influent » parlementaire garde un silence assourdissant sur de nombreux sujets de l’actualité brûlante du moment.

Qu’il s’agisse du dialogue politique en panne, de la crise à la CENI, des manifestations ou encore de la convention annoncée du RPG arc-en-ciel pour le choix de ses candidats à la députation, Amadou Damaro Camara garde le mutisme. Récemment, il confiait à un journaliste d’Africaguinee.com qu’il est en « congé médiatique » jusqu’en janvier.

Focus Africaguinee.com