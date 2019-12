Dakar : l’universitaire guinéen Sao Diakité publie un livre sur la "protection des chimpanzés de Bossou"

DAKAR-Un enseignant-chercheur guinéen doctorant à l’Université Cheick Enta Diop de Dakar, vient de publier un livre sur la « Protection des chimpanzés de la Réserve de biosphère des Monts Nimba ».

A l’occasion de la parution de l’ouvrage ce mercredi 18 Décembre 2019 dans la capitale sénégalaise, la rédaction d’Africaguinee.com, a accordé un entretien à son auteur Mamadi Sao Diakité.

AFRICAGUINEE.COM : Qu’est-ce qui vous motivé à vous lancer dans la rédaction de ce livre ?

MAMADI SAO DIAKITE : Je m’appelle Mamadi Sao Diakité, je suis Enseignant-Chercheur à l’école supérieure du Tourisme et de l’Hôtellerie de Conakry et Doctorant à l’Université Cheick Enta Diop de Dakar. Par ailleurs, je suis juriste environnementaliste, Consultant indépendant et spécialiste en Passation des Marchés.

Pour revenir à votre question, je dois dire que c’est après une mission d’expertise dans la réserve mondiale de biosphère des monts Nimba, je me suis rendu compte des enjeux liés à la protection des chimpanzés de Bossou. Suite à cette mission, j'ai fait une prise de conscience qui m'a permis de prendre ma plume pour défendre une cause écologique dans la mesure de mes moyens d’Enseignant-chercheur. Mon étude a pour but de contribuer à l’amélioration de la compréhension des instruments juridiques dans le cadre de la protection de la population simienne de l’aire centrale de Bossou.

Pourquoi le thème de la « Protection des chimpanzés de la Réserve de la biosphère des Monts Nimba » ?

Les réalités issues de mes recherches ont révélé que la dégradation du cadre de vie et les menaces contre la population simienne trouvent leurs sources dans des facteurs socio juridiques. La conservation des ressources naturelles est l’un des défis majeurs auxquels doivent faire face tous les pays en général et la Guinée en particulier. Dans ce contexte, les chimpanzés de l’aire centrale de Bossou constituent des ressources à la fois importantes et menacées. Pour leur gestion, il est nécessaire de s'intéresser aux effets anthropiques et à l'effectivité des textes juridiques dont il est important de comprendre. Cette étude est intitulée « Enjeux socio-juridiques de la protection des Chimpanzés de l’aire centrale de Bossou ».

Pouvez-vous nous faire une brève description du contenu de votre ouvrage ?

Ce livre est basé sur une étude du type qualitatif et descriptif établie sur la multidisciplinarité entre l’environnement, la sociologie et le droit. L’étude a permis d’identifier trois principales menaces. Il ressort également de l’étude que le cadre juridique et institutionnel guinéen pour la conservation des chimpanzés est de faible compréhension et d’application aussi bien pour les acteurs publics, privés que communautaires.

Quelles sont les trois menaces identifiées ?

Les trois menaces identifiées sont entre autre : Le braconnage, la fragmentation des habitats et le relâchement des coutumes.

Comment peut-on acquérir ce livre et à combien ?

Les Editions Universitaires Européennes n'ayant pas pour le moment des bibliothèques partenaires en Guinée, les personnes intéressées par le livre peuvent en commander à l'adresse suivante: I.vetrici@editions-ue.com. Le prix unitaire est de 39,90 Euros.

Quel est votre dernier message ?

J’adresse mes remerciements à l'endroit de l'Ecole Supérieure du Tourisme, du CERE, de l'école Doctorale de l'Université Général Lansana CONTE de Sonfonia, du SNIES et de l'IREB pour leur accompagnement. Je remercie également les ressortissants guinéens à Dakar qui ont fait le déplacement pour venir m'encourager et me soutenir. Et enfin mes sincères gratitudes à mes collègues enseignants chercheurs Guinéens pour le déplacement effectué à Dakar à l'occasion de la publication de ce livre.

Ce livre est la consécration des efforts de recherche de l'auteur mais surtout une sonnette d'alarme sur un élément sensible de l'environnement en Guinée. D'autant plus que la menace contre la vie du chimpanzé est aussi la menace contre la vie de tous. C’est un ouvrage qui a un enjeu socio-juridique de la protection des Chimpanzés en Guinée.

Entretien réalisé par Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 656 44 26 28