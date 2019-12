Soglo prévient Alpha Condé à propos de la Constitution : « C’est terminé, cette comédie-là… »

CONAKRY- L’ancien Président béninois Nicéphore Soglo vient de révéler le contenu du message qu’il a délivré au Chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé.

Face à la crise politique que traverse la Guinée depuis un certain temps, une mission du Forum des anciens chefs d’Etat et de la Fondation Koffi Annan est arrivée à Conakry. Plusieurs acteurs politiques de l’opposition et de la majorité présidentielle ont eu des entretiens avec la mission conduite par Nicéphore Soglo et Good Luck Jonathan. Les deux anciens Chefs d’Etat ont également eu un tête-à-tête avec le Président Alpha Condé.

Pour l’ancien Président béninois, le message délivré au locataire du Palais Sékoutoureya a été très clair.

« Il faut que chacun prenne conscience que la période des monarchies qui ne disent pas leur nom est révolue parce que nous connaissons la musique », a déclaré Nicéphore Soglo qui dénonce toute volonté du Chef de l’Etat de faire adopter une nouvelle Constitution en vue de rester au pouvoir.

« On a un Chef d’Etat qui fait une nouvelle Constitution et fait comme si rien ne s’était passé avant. Cela, c’est terminé, cette comédie-là. Il connaît notre opinion. Maintenant, la balle est dans son camp », a souligné le vice-président du Forum des anciens Chefs d’Etat chez nos confrères de Rfi.

Africaguinee.com