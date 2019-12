Législatives : Comment les mineurs seront-ils extirper du fichier électoral ?

CONAKRY-Comment la CENI compte-t-elle extirper les mineurs sur le fichier électoral ? Le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), a expliqué le processus ce lundi 16 décembre 2019 en conférence de presse.

Maitre Salifou Kebé, a annoncé que son institution s’est dotée d’un logiciel capable de sortir du fichier et de la base de données tous les mineurs qui ont été enrôlés un a un.

‘’ Nous savons que ce sont les adultes qui font ces faux papiers. D’abord je vous dis qu’il n’y a pas eu de pléthore de mineurs dans les CAERLE, ils sont plutôt allés dans des cours de récréations pour faire des photos pour les faire publier sur les réseaux sociaux, cela a suscité de l’émoi dans la cité. Je ne suis pas celui qui va vous nier qu’il n’y a jamais eu de mineurs sur notre fichier. La preuve, nous avons en anticipation acquis un logiciel qui va détecter les personnes mineures qui vont se glisser. N’en doutez pas parce qu’elles seront toutes décelées et extirpées de notre base. C’est une question qui est déjà résolue’’ a assuré Maitre Salifou Kebé.

Plus loin, le président de l’organe électoral s’interroge sur bien des aspects dont le rôle joué par chaque acteur dans ce processus électoral.

‘’ Il y a des partis politiques au sein des CAERLE, la société civile, et la CENI (…), si cela arrivait, alors qui n’a pas alors joué son rôle ? Les CAERLE qui sont des filtres composées par des personnes issues des partis politiques de l’opposition, de la mouvance, de la société civile ; l’administration, et la CENI. Alors qui n’a pas joué son rôle ? Voilà la question. Si des gens disent que notre institution veut bruler la Guinée, nous avons pris des précautions pour ne pas que ces questions de mineurs de 2013 et 2015 reviennent encore’’, s’est-il défendu avant de rassurer que tous ces cas seront extirpés du fichier électoral.

‘’Les mineurs seront extirpés du système un à un jusqu’au dernier. Nous avons eu des informations par voie de presse interposée sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez apparaitre sont des photos que vous avez vu en 2013 et en 2015. Je suis là depuis 2010 et j’ai vu circuler assez de choses, je faisais partie des enquêteurs qui sont allés dans des zones où on prétendait que des mineurs existaient pour savoir si c’est cela. En tant que techniciens, nous savons qu’un ou deux petits malins peuvent se glisser quelque part et de trouver des faux papiers (…) Mais si cela est, nous vous rassurons qu’ils seront tous extirpés’’ a promis Maitre Salifou Kébé, président de la CENI, au cours d’une conférence de presse.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13