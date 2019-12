Guinée: la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix lancée à Conakry

CONAKRY- Placée sous le thème « Voter : droit et devoirs des citoyens », la quatrième édition de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP) a été lancée ce mardi 17 décembre à Conakry. La cérémonie de lancement a été présidée par le président de la République, Pr. Alpha Condé.

La rencontre qui a eu lieu à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry a connu la présence de plusieurs membres du Gouvernement ainsi que du gouverneur de la ville de Conakry, Mathurin Bangoura. Dans son discours de circonstance, le ministre de la citoyenneté et de l’unité nationale, Mamadou Taran Diallo a justifié le choix du thème retenu cette année.

«Le thème de la SENACIP 2019 se veut actuel avec un accent pédagogique et de sensibilisation citoyenne face à nos passions habituelles. Car l’expérience démontre que les élections aussi bien en Guinée qu’en Afrique et dans d’autres pays à travers le monde sont des rendez-vous politiques redoutés comportant, parfois, des risques de conflits. L’avènement du multipartisme engendre, malheureusement, dans bien de pays des crises troublant profondément la vie publique. Les conflits politiques, particulièrement ceux liés aux élections, sont les plus préoccupants. Les élections divisent parce que, au lieu d’être un outil citoyen de choix des dirigeants par le vote, elles sont dévoyées et dénaturées, parfois et dans certains endroits, en moyen de confrontation et de violence pour accéder à un pouvoir », a déploré Mamadou Taran Diallo devant les étudiants à l’Université Gamal Abdel Naser de Conakry.

Selon le ministre de la citoyenneté, les Guinéens ont besoin d’élections transparentes et apaisées, pour le choix de leurs dirigeants. Il appelle les acteurs politiques à la non-violence. « Il est vital et judicieux de faire un appel à la responsabilité de toute la classe politique. L’élection ne doit pas être un poison pour la quiétude et la stabilité sociale car, les guinéens n’ont pas besoin d’élections engendrant d’insupportables et d'inacceptables pertes en vies humaines avec des blessés et des destructions de biens matériels », a-t-il interpelé.

Maître de la cérémonie, le président Alpha Condé a demandé aux guinéens de ne pas succomber aux pièges de l’ethnocentrisme et la division dans le pays. Il a invité les jeunes à apprendre l'histoire afin d'éviter d'être trompés par les politiques.

« Vous devez être vaccinés contre l’ethnocentrisme. Ce dont vous avez besoin, c’est le développement de votre pays. Quel est le grand problème aujourd’hui de l’Afrique, c’est l’emploi jeune. Pourquoi nos enfants doivent être des esclaves en Libye ou mourir en méditerranée, s’ils pouvaient trouver une partie de ce dont ils rêvent en Europe dans leurs pays ? Donc, il est extrêmement important que vous ouvriez les yeux quand les hommes politiques vous parlent. Essayez de savoir qu’est-ce qu’ils vous proposent et est-ce qu'ils sont capables de le faire », a lancé le Président Alpha Condé.

A l’occasion de cette quatrième édition de la SENACIP, le ministère de la Citoyenneté a mis en place des équipes constituées de 5.642 cadres du département, d’activistes de la société civile, d’administrateurs territoriaux, des jeunes et des femmes pour véhiculer des messages pour la préservation de la paix pendant le vote sur l’ensemble du pays.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél :( 00224)655 31 11 14