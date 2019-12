Communiqué du Comité National d’Organisation de la quatrième édition de la SENACIP 2019

En application de la Loi L/2016/038/AN du 28 juillet 2016, instituant la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP) et du Décret D/2019/278/PRG/SGG du 09 octobre 2019, le Comité National d’Organisation de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix informe les citoyennes et citoyens de Guinée de l’organisation de la quatrième Edition de la SENACIP du 17au 23 décembre 2019 sur toute l’étendue du territoire National.

Le thème de cette année est : « voter : droit et devoir des citoyens, User de vos droits, faites vos devoirs ».

La Cérémonie de lancement officiel, placée sous la Présidence d’honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha CONDE, Chef de l’Etat, est prévue à l’Université Gamal Abdel NASSER de Conakry ce lundi 17 décembre 2019 à partir de 12h00.

Sont invités à prendre part à cette cérémonie :

§ Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions Républicaines ;

§ Monsieur le Premier Ministre ;

§ Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;

§ Les Membres du Cabinet de la Présidence de la République

§ Monsieur le Gouverneur de la Ville de Conakry;

§ Le Grand Imam de Conakry

§ L’Archevêque de Conakry

§ Mesdames et Messieurs les membres du Corps Diplomatique et Consulaires ainsi que les Représentants des Institutions Internationales accréditées en République de Guinée ;

§ Le Chef d’Etat-major Général des Armées ;

§ Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire ;

§ Les Chefs d’Etats-majors particuliers des Armées

§ Les Responsables des Partis Politiques ;

§ Les Maires des Cinq (5) communes de Conakry ;

§ Les Chefs de Quartiers ;

§ Mesdames et Messieurs les membres des Associations de Presse ;

§ Les Représentants des Organisations de la Société Civile Guinéenne ;

Le Comité National d’organisation de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix ainsi que le Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale, savent compter sur la disponibilité de chacun et de tous pour la réussite de cette Edition.

Camara N’famara

Président du Comité National d’Organisation