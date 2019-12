La journée des Nations-Unies célébrée à Mamou…

MAMOU-La journée des Nations-Unies a été célébrée à Mamou ce vendredi 13 Décembre 2019 par les représentants du système des Nations-Unies (SNU) basés dans la ville-carrefour. C'est le centre Guinée solidarité qui a servi de cadre à cette cérémonie qui a connu la présence des autorités administratives et régionales ainsi que des représentants de plusieurs ONG locales.

Dans son intervention, le gouverneur de la région de Mamou, a réaffirmé la disponibilité des autorités régionales de Mamou à accompagner le système des Nations-Unies à l'atteinte de ses objectifs d'ici 2030.

« Cette journée est une opportunité majeure pour moi de réaffirmer la disponibilité de mon cabinet et des responsables à tous les niveaux, à œuvrer pour faciliter et accompagner le système des Nations-Unies pour la promotion de la paix et l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030. C'est l'occasion aussi d'exprimer toute ma reconnaissance au SNU pour les actions énormes réalisées en faveur de la population vulnérable mais aussi pour la contribution des différentes agences, à la réalisation des objectifs du PNDES (plan national du développement économique et social) derrière lesquels est aligné le plan cadre d'aide au développement porté par les Nations-Unies en Guinée », a déclaré le gouverneur Amadou Oury Diallo.

Pour sa part, le coordinateur du sous bureau de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM/Mamou), M. Mohamed Dougouno a rappelé l'historique du 24 Octobre 1945.

« La charte des Nations-Unies a été adoptée le 24 Octobre 1945 par la majorité des États membres de l'organisation. Le système des Nations-Unies a été créé dans un contexte de fin de conflits le 26 juin 1945, au lendemain de la 2ème guerre mondiale qui a fait 62 millions de morts. Donc la nécessité de mettre en place un cadre de concertation s'imposait à toutes les parties impliquées dans la guerre. C'est dans ce contexte que le système des Nations-Unies a été créé », a rappelé le coordinateur du sous bureau OIM-Mamou.

À tour de rôle, les représentants du PNUD, de l'UNFPA ont présenté leur projet en apportant des précisions sur leur domaine d’intervention. L'activité a pris fin par un déjeuner suivi d'un match de gala qui a opposé les cadres du système des Nations-Unies à la presse locale de Mamou.

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou