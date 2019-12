L’opposition répond à Kébé: "Il n’y aura pas d’élections en Guinée avec ce fichier…"

CONAKRY- Alors que le président de la CENI Salifou Kébé a annoncé que les opérations d’enrôlement des électeurs s’arrêtent aujourd’hui, l’opposition fulmine.

Bah Oury, leader du parti Union pour la Démocratie et le développement prévient que le recensement est nettement insuffisant.

« Il faut que les gens fassent preuve de responsabilité, le recensement est nettement insuffisant. Des contestations et des disfonctionnements graves ont été constatées. Dans certaines localités, il n’y même pas eu un début de recensement. Dans des pays comme le Sénégal, le recensement n’a même pas été réellement engagé, on dit que c’est fini. Cela veut dire que le droit des citoyens à pouvoir être électeur est en train d’être confisqué par la CENI. Ce qui n’est pas dans ses prérogatives… », a averti Bah Oury, interrogé par notre rédaction.

L’opposant souligne que la responsabilité de la CENI est entière dans la conception du fichier électoral pour avoir des élections paisibles. « Elle doit tout faire pour que le fichier puisse être fiable en permettant d’aller à des élections non contestables. S’ils préfèrent la fuite en avant avec les risques que cela peut amener pour le pays, c'est-à-dire une déstabilisation, ils assumeront la totale responsabilité de leur décision », a averti le leader de l’UDD.

Ce lundi 16 décembre 2019, le président de l’organe électoral, Salifou Kébé a déclaré que son institution n’envisage pas de rallonger le délai prévu pour le recensement des électeurs. L’opération s’arrête aujourd’hui à 00heure, a-t-il précisé, en dépit de nombreux couacs dénoncés çà et là depuis le début de l’opération.

Interrogé, Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président du principal parti d’opposition a averti qu’aucune élection ne sera organisée en Guinée avec un tel fichier. L’opposant exclut également le boycott.

« Personne n’a demandé à Kébé de rallonger le délai d’enrôlement. Ce qu’on lui demande, c’est d’arrêter ce processus qui est tout sauf un enrôlement (…) les 80% de guinéens de l’extérieur ne sont pas enrôlés alors qu’en Haute Guinée on a recensé tous les mineurs. Aujourd’hui, ce processus doit être arrêté et qu’on fasse le point pour trouver des solutions afin d’avoir un ficher électoral accepté de tous. Mais aujourd’hui Kébé est comme une machine téléguidée qui pense qu’il va organiser une élection pour la Haute Guinée. Personne ne peut aller à une élection avec un tel fichier. Aucune élection en Guinée ne sera organisée avec un fichier comme ça. Aucune élection ne sera organisée sans que les partis de l’opposition ne participent. Que cela soit clair et net », a tranché le président du groupe parlementaire libéral démocrate.

Même son de cloche à l’Union des forces républicaines. Mettant la CENI devant ses responsabilités, le parti de idya Touré prévient qu’il n’ira pas aux élections avec un fichier biaisé.

« On n’ira pas aux élections avec un tel fichier, la CENIl organise les élections pour les partis politiques, mais si elle-même, elle est à la base des problèmes ça devient compliqué. Tous les partis politiques y compris même la mouvance, ont dénoncé ce processus d’enrôlement. Nous avons demandé qu’on arrête tout pour pouvoir diagnostiquer tous les problèmes en suivant le rapport d’audit des experts que nous avons tous accepté de faire venir. Si tout cela n’est pas fait, Kébé se comporte en militant pour faire le jeu d’Alpha Condé, nous allons agir parce que nous n’accepterons pas que des élections truquées se fassent en Guinée. Nous envisagerons toutes les stratégies qui s’imposent afin d’arrêter cette mascarade que la CENI est en train préparer en Guinée », a averti le secrétaire exécutif de l’UFR, Saikou Yaya Barry.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (0022) 655 311 112